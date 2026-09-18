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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El Ojo de la Noche encontró al 'señor de la banderita' en Paloquemao: envió mensaje a su mamá

El Ojo de la Noche encontró al 'señor de la banderita' en Paloquemao: envió mensaje a su mamá

El 'señor de la banderita', un hombre que suele transitar las plazas y corredores más populares del centro de Bogotá, aprovechó las cámaras de Noticias Caracol para dejar un mensaje.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Ojo de la Noche le cedió el micrófono al 'señor de la banderita' y envió emotivo saludo a su mamá
Ojo de la Noche le cedió el micrófono al 'señor de la banderita' -
Noticias Caracol

En Bogotá, la popular central de Paloquemao es uno de los espacios más y frecuentados para adquirir todo tipo de productos, desde mercado hasta flores. El sector dedicado a la venta de flores atrae diariamente a numerosos visitantes que recorren los puestos en busca de ramos y arreglos ideales para obsequiar o decorar. Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, llegó hasta esta plaza.

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Porras evidenció que el movimiento comercial en la plaza toma un impulso muy especial este fin de semana, pues este mes se celebra Amor y Amistad en Colombia. En esta jornada en particular, la atención de los compradores se concentra con gran entusiasmo en adquirir flores amarillas.

El saludo del 'señor de la banderita'

Durante el recorrido por los pasillos, en medio de la habitual actividad de la jornada, el Ojo de la Noche le cedió el micrófono al 'señor de la banderita', un hombre que suele transitar las plazas y corredores más populares del centro de Bogotá, quien le dejó un saludó a su progenitora en Noticias Caracol.

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Tomando el micrófono frente a las cámaras, el señor de la banderita dedica un momento especial para enviar un cordial saludo a su querida mamá: "Un cordial saludo a mi querida mamá. Que la adoro con todo mi corazón, en Ciudad Roma, localidad de Kennedy". El emotivo mensaje no se detuvo en la capital. Con espontaneidad y gratitud, el señor de la banderita extendió su dedicatoria hacia el departamento de Antioquia, enviando palabras de cariño a su tía Marta, quien reside en el sector de Altos del Calvario, en el municipio de Santuario.

ÁNGELA URREA PARRA
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