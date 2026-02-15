Habla el dueño de la perrita atropellada por camioneta adscrita a Mineducación: “Era como una hija”

Kira, una akita japonés de 10 años era para la familia de Jorge Luis Lizcano, mucho más que una mascota, de acuerdo con sus declaraciones, era el eje emocional del hogar y el apoyo que acompañó a su madre durante una dura enfermedad. Hoy, su ausencia abre un debate público sobre la responsabilidad al volante y el trato a los seres sintientes, luego de que una camioneta adscrita al Ministerio de Educación Nacional la atropellara en el sur de Bogotá y continuara su marcha sin detenerse.



El pasado miércoles, alrededor de las 7:00 de la mañana en la localidad de Kennedy, la tranquilidad de la familia se rompió con los gritos desesperados de la madre de Jorge. Al bajar al primer piso, se encontró con una escena desgarradora: su perra agonizaba en la calle mientras el vehículo responsable se alejaba sin detenerse. "Yo le pregunté a mi mamá: '¿qué pasó?'. Me dice que un carro pasó y se fue", relató Jorge a Noticias Caracol con la voz entrecortada por la pérdida de quien considera parte de la familia.



Más allá del accidente y la lamentable perdida, el reclamo principal de la familia se centra en la omisión de auxilio. “ yo le digo a esa persona ¿Por qué no paró?... ¿Por qué no se bajó del carro así hubiéramos tenido el 100% de la culpa?”, cuestionó el joven, quien insiste en que la camioneta es un vehículo moderno que cuenta con sistemas de alerta que permiten advertir obstáculos.

Para Jorge, este acto define el carácter de una persona, pues "si es mala con los animales, es mala con un ser humano", afirmó con contundencia, señalando que si en lugar de Kira hubiera sido un niño o un adulto mayor, el resultado habría sido igualmente trágico debido a la falta de ética y profesionalismo de quien manejaba

El cuidador también subraya que Kira no era una mascota ocasional. “Era una perra de acompañamiento… fue como esa vitamina que le volvió a dar la vida a mi mamá cuando estuvo enferma”, explicó. Por eso, rechaza comentarios que la califican de “raza peligrosa” y recalca que su rol fue terapéutico y afectivo dentro del hogar. “Era como una hermana para nosotros, una hija para mi mamá”.



Tras la difusión del caso, la familia inició un proceso legal con asesoría de abogados y el acompañamiento del Instituto Distrital de Protección Animal. Su intención, dicen, no es económica sino simbólica y jurídica: “No queremos carros, casas ni dinero. Queremos justicia por los que no tienen voz”, afirmó Jorge Lizcano, quien busca que el hecho siente un precedente frente a la responsabilidad de los conductores y la protección de los animales.



¿Qué respondió el Ministerio de Educación?

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el vehículo involucrado pertenece a la entidad y expresó que “acompaña el profundo dolor que vive la familia”. La institución indicó que el caso se encuentra en investigación y que se adelanta el debido proceso para establecer responsabilidades y adoptar correctivos.

Según su versión preliminar, el conductor se dirigía a su lugar de trabajo. Valentina Vásquez, secretaria general del Ministerio, señaló que la persona que conducía el vehículo ya entregó una versión de los hechos y que no habría visto a la perrita mientras manejaba, y que “también es una persona que se encuentra bastante afectada por la situación”.

La funcionaria afirmó que, una vez la institución tuvo conocimiento de lo sucedido, se puso en contacto con la familia y que “estamos abordando la situación de manera integral, con el debido proceso que corresponde”. Por ahora, la entidad señala que no puede emitir conclusiones hasta que culminen las indagaciones correspondientes.

Mientras avanza el proceso, el caso de Kira ha reavivado la discusión sobre la convivencia en el espacio público y el deber de cuidado frente a los animales. Para su familia, la exigencia es clara, que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades conforme a la ley. “Queremos dejar un precedente”, reiteró Jorge, convencido de que lo sucedido no puede reducirse a un simple accidente.

El siniestro ocurre además en medio de un contexto legislativo marcado por la propuesta de la llamada “Ley Huellas Vivas”, un proyecto que busca atender un vacío frecuente en Colombia, la atención de animales heridos en accidentes de tránsito.

El proyecto plantea que el SOAT pueda cubrir gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados de siniestros viales que involucren animales, sin equipararlos jurídicamente a las personas, pero sí garantizando una respuesta estatal frente a estas emergencias.

