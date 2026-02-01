¿De qué se trata el proyecto de ley “Huellas Vivas” y qué cambios propone para el SOAT?

La historia de Fénix, un perro en condición de calle atropellado por una motocicleta en Bogotá, resume una realidad que se repite en las vías del país. El 23 de enero, en horas de la madrugada, el animal fue embestido por un motociclista. Mientras la ambulancia contactada por el SOAT atendió al conductor, Fénix quedó tendido en la calle con una fractura en su columna, sin poder caminar y sin recibir atención durante más de ocho horas.



Hoy sigue con vida gracias a rescatistas, aunque recuperandose de dos costosas cirugías, pero su caso volvió a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿quién responde cuando un animal es víctima de un accidente de tránsito?

Ese vacío es el que busca atender el proyecto de ley “Huellas Vivas”, una iniciativa radicada ante el Congreso de la República por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Camilo Londoño Barrera, que propone llevar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a la atención médico-veterinaria de animales atropellados en las vías de Colombia.

El proyecto plantea una modificación estructural al Código Nacional de Tránsito, con el fin de reconocer a los animales domésticos, amansados y a la fauna silvestre vertebrada como víctimas de hechos de tránsito. Esto permitiría garantizarles atención inmediata, oportuna y en condiciones dignas tras un atropellamiento, algo que hoy no existe dentro del sistema obligatorio de seguros.



¿De qué se trata el proyecto de ley?

Actualmente, cuando ocurre un accidente vial en el que resulta herido un animal, la carga económica recae casi por completo sobre ciudadanos, rescatistas independientes o fundaciones de protección animal. En muchos casos, como el de Fénix, la falta de recursos retrasa la atención o la hace imposible, causando la muerte de animales inocentes.



Por fortuna en este caso el perro fue rescatado por Melisa Rodríguez rescatista de animales desde hace más de 20 años y trasladado a la Clínica Dover, donde permanece en observación luego de una cirugía de columna compleja y costosa, mientras sus cuidadores adelantan colectas para cubrir los gastos médicos.



La Ley Huellas Vivas surge precisamente como respuesta a esta realidad poco visibilizada. De acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, miles de animales mueren cada año en carreteras y zonas urbanas sin recibir atención alguna, no porque no exista la voluntad de ayudar, sino porque no hay un mecanismo institucional claro que active su auxilio.

De aprobarse, el proyecto permitiría que el SOAT cubra gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados de accidentes de tránsito que involucren animales. El objetivo no es equipararlos jurídicamente a las personas, sino asegurar una respuesta del Estado frente a estas emergencias.

“Este proyecto no solo habla de bienestar animal, sino de responsabilidad vial y sensibilidad social frente a la vida que también habita nuestros territorios”, ha señalado el representante Londoño al resumir el espíritu de la iniciativa. En ese sentido, la propuesta también se alinea con la Ley 1774 de 2016 que reconoce a los animales como seres sintientes, incorporando un enfoque de solidaridad social, respeto por la vida y compromiso ambiental.

El proyecto cuenta con respaldo multipartidista y pretende que se asuma gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios originados por siniestros viales. Además, plantea la necesidad de establecer protocolos claros de actuación tras un atropellamiento, fortaleciendo la respuesta institucional y evitando que los casos dependan exclusivamente de la buena voluntad de terceros.

El proyecto inició su trámite legislativo en la Cámara de Representantes el 27 de enero de 2026. Su discusión y eventual aprobación marcarían un precedente en la forma en que Colombia aborda la protección animal en el contexto de la seguridad vial, integrando bienestar animal, responsabilidad ciudadana y acción del Estado en un mismo marco legal.

Por ahora, Fénix permanece en proceso de recuperación y bajo observación médica, mientras su cuidadora adelanta colectas para cubrir los elevados gastos derivados de su tratamiento. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose directamente con ella a través de sus redes sociales.

