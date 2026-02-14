Hombre señalado de abuso y feminicidio de mujeres en Ciudad Bolívar: hacía falsas ofertas laborales

Un hombre fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de ser responsable en varios hechos delictivos de abuso sexual y feminicidio. El sujeto, de acuerdo con la información de la entidad, habría engañado a varias mujeres con ofertas de trabajo en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, para después abusar de ellas.

El sujeto acusado formalmente por la Fiscalía fue identificado como Kardyn Daniel Montilla Baquero. "Presunto responsable del abuso sexual y posterior crimen de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Ciudad Bolívar el 8 de noviembre de 2024", se lee en un comunicado de la entidad.



"Durante la audiencia aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en ocho eventos delictivos", aseguró la Fiscalía en el texto, agregando que la víctima que murió fue citada por el procesado en su momento para concretar una supuesta oferta laboral como modelo. "Al llegar al punto indicado, el hombre la habría dirigido a una zona boscosa, sometido a vejámenes sexuales, golpeado y asfixiado hasta causarle la muerte", agregaron.



Con los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá, Montilla Baquero aceptó de manera libre y voluntaria varios delitos, entre los que se encuentra el feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. "También estaría implicado en el ataque a otras siete mujeres que fueron captadas con falsas promesas de empleo y de remuneraciones de hasta 4.000.000 pesos".

Se supo que los casos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, todos en la localidad de Ciudad Bolívar. "Las víctimas también fueron golpeadas, abusadas sexualmente, extorsionadas y abandonadas en áreas despobladas. El hombre continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario y en marzo un juez penal de conocimiento dará el sentido de fallo. En los próximos días será acusado por otros ocho eventos delictivos relacionados con delitos sexuales".

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440