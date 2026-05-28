Familiar de Ana María Meza habla de la relación de la mujer con el presunto feminicida: "Tormentosa"

El caso de Ana María Meza ha conmocionado a Bogotá. La investigación sobre la muerte de la mujer dio un giro, pues se había registrado como un aparente suicidio, ya que cayó desde un edificio del sector de La Calleja, en la localidad de Usaquén. Sin embargo, las pruebas recopiladas por investigadores de la Sijin, así como los resultados forenses de Medicina Legal, permitieron abrir una línea distinta que hoy apunta a un feminicidio agravado por parte de su pareja, Carlos Mario Rodríguez Rosas.

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Una de sus familiares, Ana Robayo, habló con Noticias Caracol y contó cómo era la relación de Ana María Meza con el sospechoso, además de lo que él mencionó después de que se registrara la muerte. Robayo comentó que sus allegados nunca creyeron la versión de un aparente suicidio, ya que la víctima tenía planes a futuro. "Cuando hablan de que Ana tenía depresión se refieren a tener días buenos o días malos. No creo que una depresión la llevara a cometer semejante atrocidad o que nos llegara a hacer tanto daño (...) generarnos este dolor tan profundo que ha sido su muerte", aseguró.

Robayo relató que la mujer "acababa de llegar de viaje y tenía muchas metas", pues había estudiado en España y en los últimos meses había fundado una productora. "Ella estaba muy feliz. Aparte de todo, había comprado tiquetes para irse a una a un evento de estética en Brasil en marzo. Entonces, una persona que se quiera suicidar no hace planes ni a mediano ni a corto plazo", dijo.



¿Cómo era la relación de Ana María Meza y sospechoso de feminicidio?

Robayo indicó que Meza y Rodríguez se habían comprometido en Marruecos. Sin embargo, "habían tenido una pelea en diciembre, una pelea espantosa, donde ella le había dicho que no se quería casar y le entregó el anillo". Tiempo después, según relató su familiar, regresaron, pero la relación era "bastante tormentosa, violenta, tóxica, celosa. Realmente no era una relación de orgullo ni de amor".



Incluso, comentó que Meza en varias ocasiones le "mostró conversaciones donde él la insulta todo el tiempo, donde él la denigra, la humilla. También en algunas reuniones vi que era una persona un poco tosca, brusca. Para mí es un patán". Robayo, además, mencionó que ella cree que Rodríguez tenía una "doble vida", pues no cree que la empresa para la que trabajaba "supiera que él era un DJ, un ser que consume sustancias, que le encanta la fiesta, la parranda y las mujeres".



Así se enteró la familia Ana María Meza de su muerte

Robayo dijo que la familia de Meza se enteró de su muerte debido a que Rodríguez llamó a un grupo de amigos, y uno de ellos les comentó de la situación a los allegados de la mujer. "Es por medio de esa persona que nos enteramos", aseguró, y añadió que, tras conocer del fallecimiento, le preguntó al sospechoso si sabía qué había pasado.



"Dime tú qué pasó, que fuiste el último que la vio. Y es ahí cuando me doy cuenta que él tenía acá un rasguño maquillado. Y eso a mí me da para pensar aún más que él la había matado", contó. Robayo indicó que en las exequias de Meza el gesto del hombre era "muy frío": "Para mí no estuvo nunca arrepentido. Que yo me acuerde, no lo vi derramando lágrimas ni afligido, ni cerca del ataúd de su amada con la que se iba a casar. Entonces, para mí tuvo una actitud bastante desconcertante, bastante fría y bastante culpable".

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La familiar añadió que el día que la víctima murió "llamó a las 5 de la mañana a una mujer para ver Netflix. Este acto para mí es tenaz porque él sabía que Ana ya estaba muerta y sin embargo llamó a una mujer para ver una película". Por lo tanto, pidió justicia para que pronto se esclarezca el crimen.

Cabe resaltar que el informe de Medicina Legal concluyó que la mujer tenía diversos signos de violencia cuando cayó del edificio. Entre los principales hallazgos mencionados durante las audiencias judiciales aparecen signos compatibles con maniobras de asfixia, golpes en el rostro, lesiones defensivas y evidencias de sometimiento físico. Según el documento pericial, Ana María Meza presentaba "petequias en la mucosa oral", hematomas en distintas zonas de la cara y mandíbula, heridas en los labios y lesiones internas en la boca.

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*Con reportería de Héctor Rojas, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

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