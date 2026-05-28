Bogotá establece reglas para apps de movilidad como Uber, DiDi y Cabify: conozca los cambios

El Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 1056, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad de conductores y usuarios de plataformas digitales de movilidad como Uber, Didi y Cabify, mediante nuevos mecanismos de coordinación, prevención y atención de emergencias.

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La medida establece una serie de reglas para que las plataformas, las autoridades distritales y los usuarios trabajen de manera conjunta en la reducción de riesgos asociados al uso de aplicaciones de transporte en la ciudad.

Uno de los principales puntos del acuerdo es la creación de una mesa de diálogo permanente con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en la que participarán empresas de plataformas digitales, conductores, usuarios y entidades distritales. Este espacio servirá para:



Hacer seguimiento a incidentes

Coordinar acciones de prevención

Evaluar periódicamente las políticas de seguridad implementadas.

Además, se contempla la puesta en marcha de una estrategia de comunicación permanente entre la administración distrital y las empresas de movilidad digital para compartir información agregada sobre alertas, incidentes y zonas de riesgo, así como para mejorar la reacción ante situaciones de emergencia.



Verificación de conductores y botón de pánico

El acuerdo también impulsa mecanismos voluntarios y verificables de identificación de conductores dentro de las aplicaciones. Entre las medidas planteadas están la validación de identidad, verificación de antecedentes y revisión de documentación, respetando las normas de protección de datos personales.



En esa misma línea, las plataformas deberán garantizar que los vehículos estén debidamente identificados dentro de la aplicación y que tanto conductores como usuarios puedan visualizar de manera clara información como costos del servicio, rutas sugeridas, términos y condiciones antes de iniciar el viaje.

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Otro de los puntos destacados es la promoción de herramientas tecnológicas de seguridad dentro de las apps, como botones de pánico o alerta conectados en tiempo real con las centrales de emergencia del Distrito.

Asimismo, el acuerdo incentiva la incorporación de mecanismos de grabación de viajes, siempre bajo cumplimiento de la normativa vigente sobre tratamiento de datos personales y habeas data.

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Protocolos de emergencia y pedagogía

La iniciativa también establece la creación de protocolos de respuesta rápida articulados con la Policía Metropolitana de Bogotá y otras autoridades, para atender alertas generadas desde las plataformas o reportadas por usuarios y conductores. A su vez, se promoverán campañas pedagógicas y sesiones informativas sobre autocuidado, protocolos de seguridad y atención de emergencias. Estas jornadas estarán dirigidas tanto a conductores como a usuarios de las aplicaciones. Entre las recomendaciones incluidas en el acuerdo está que los conductores mantengan actualizada la documentación legalmente exigida, como el SOAT, la licencia de conducción y la revisión técnico-mecánica.

El texto aprobado aclara que todas las medidas relacionadas con el tratamiento de datos personales deberán ajustarse a la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes sobre habeas data. Por ello, cualquier mecanismo que implique recopilación o uso de información personal requerirá autorización expresa e informada de los titulares de los datos.

Esta normativa surge en un contexto en el que la percepción de inseguridad es fuerte en algunos ciudadanos. Según la Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana, 37 % de los encuestados dijeron que Bogotá es “muy insegura”, otro 36,5 % señaló que la capital es “insegura”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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