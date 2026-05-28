Murió joven de 16 años luego de participar en pelea de boxeo en colegio de Bogotá: esto se sabe

Dos estudiantes del grado 11 de un colegio al norte de Bogotá, especificamente en Prado Veraniego, participaban de una pelea de boxeo dentro de la institución educativa este miércoles 27 de mayo. Lamentablemente uno de los jóvenes colapsó luego de recibir un golpe en el pecho y falleció poco después.



El menor de edad fallecido fue identificado como Johan Manuel Percy de 16 años. "Él se levanta, dice que está bien y posteriormente se desgonza. Cuando ya el colegio nos llama, bueno, se comunican con el papá y él llega (...) pues mi hermanito ya se encontraba muy grave", dijo Ángela Herrera, hermana de la víctima, en diálogo para el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.



¿Qué se sabe de la muerte de joven tras pelea de boxeo?

La víctima fue trasladado a un centro médico, pero según sus familiares llegó sin signos vitales al lugar. "Tuvieron que esperar a que llegara la ambulancia. Esto ocurrió a las 9:30 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estaba el niño en la clínica. Cuando llegamos, en efecto, pues nos dijeron que él había llegado sin signos vitales, que falleció dentro del colegio ", aseguró Lady Herrera, otra de las hermanas de Johan Manuel.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los familiares del joven fallecido denuncian demoras en el colegio ante la emergencia presentada en este plantel educativo. "Los mismos estudiantes fueron quienes auxiliaron a mi hermano, pero le pusieron alcohol y el medio abrió los ojos, reaccionó, pero volvió y se desplomó", contó Lady Herrera, mientras que su hermana Ángela aseguró que "los directivos y profesores del colegio no fueron los que llamaron a la ambulancia sino fueron los mismos compañeritos al ver que mi hermano estaba en un pues muy grave de salud".

Anoche decenas de personas realizaron un plantón en el parque principal del barrio Prado Veraniego para pedir a la institución educativa y a las autoridades distritales claridad en este caso. "Inicialmente se supone que un colegio no debería permitir que un niño esté jugando boxeo con otro", dijo la mujer. "Estamos detrás de saber qué fue lo que pasó realmente porque nosotros como familia nos sentimos en ese momento desamparados", agregó su hermana Lady.



"Las unidades de la Seccional de Investigación Criminal están realizando todas las actividades de policía judicial para esclarecer los hechos", aseguró el teniente coronel Luis Pardo, oficial de la Inspección de la Policía. El otro joven implicado en la pelea de boxeo seguirá en el proceso para determinar responsabilidades en este hecho. Miembros de la SIJÍN tienen un video, al parecer grabado por los mismos estudiantes, donde se observa todo lo ocurrido y eso será pieza clave para determinar lo que pasó en este plantel educativo de la localidad de Suba.

