Hombre no tiene carro ni moto y le aparecieron multas de tránsito por más de $15 millones en Bogotá

En el sur de Bogotá, un hombre de 74 años enfrenta una situación que, según él, no logra entender. Se trata de Jorge Enrique Mora, un vendedor informal y aficionado al ciclismo, que asegura que nunca ha tenido carro, moto ni licencia de conducción, pero desde hace varias semanas comenzó a recibir mensajes de cobro por comparendos y deudas relacionadas con infracciones de tránsito.

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El adulto mayor vive en el barrio San Francisco y dice que las notificaciones no han parado. Los mensajes incluyen advertencias de posibles procesos judiciales y embargos por una deuda que ya superaría los 15 millones de pesos. Mientras intenta encontrar una explicación a lo ocurrido, Jorge continúa recorriendo las calles de Bogotá en bicicleta y trabajando en ventas informales para sobrevivir.

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El ciclista asegura que nunca ha tenido un vehículo

Jorge Enrique Mora se define como un ciclista aficionado que durante años ha venido participando en recorridos recreativos y competencias, incluso después de sufrir un accidente que le dejó una discapacidad en una de sus piernas. Cuenta que nunca abandonó la bicicleta y que, pese a las dificultades físicas, adaptó los pedales para poder seguir montando.

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En su vivienda conserva varios uniformes de ciclismo que ha reunido durante años en competencias y actividades deportivas, pues para él ese deporte ha sido una parte importante de su vida. Vive en el sur de Bogotá y a pesar de haber soñado siempre con tener un carro o una moto, nunca los pudo comprar, ni mucho menos haber sacado una licencia de conducción.

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"Yo no tengo pase. Pueden verificar donde las dan que yo no tengo ni pase para moto ni para bicicleta; no sé conducir; nunca he tenido carro ni moto. Siempre he sido ciclista", expresó el hombre, quien además en su labor también vende desde camisetas hasta afiches para conseguir ingresos. Sin embargo, la situación cambió cuando empezó a recibir mensajes relacionados con comparendos y supuestas obligaciones pendientes con las autoridades de tránsito.

Las multas de tránsito comenzaron a llegarle a su celular

Jorge asegura que inicialmente pensó que se trataba de un error o de un mensaje equivocado, pero al verificar la información encontró registros de multas asociadas a su nombre. El hombre insiste en que jamás ha conducido una motocicleta o un carro y que ni siquiera cuenta con licencia de conducción. Por eso, pide que las autoridades revisen su caso y aclaren por qué aparece vinculado a esas sanciones.

Afirma que no tiene cómo responder económicamente por esa deuda y que tampoco piensa pagar por infracciones que, según él, nunca cometió. "Eso es lo que quiero pedir de favor: que me ayuden, para que esa gente no me siga 'cobrando ese cuento'. Todos los días me llegan mensajes diciendo que me van a procesar y cosas así".

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Pese a la situación que enfrenta actualmente, mantiene otros proyectos personales. Uno de ellos es continuar organizando una competencia de ciclismo aficionado que creó hace más de una década. Se trata de una vuelta ciclística recreativa que, según explica, reúne participantes de distintas regiones del país y busca promover el deporte y la convivencia.

El hombre espera que las entidades encargadas revisen detalladamente la información relacionada con los comparendos y determinen si hubo algún error, una suplantación o una irregularidad en el registro de las multas. También solicita que se confirme oficialmente que no posee licencia de conducción ni antecedentes relacionados con vehículos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co