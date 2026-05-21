Tras la muerte de Yulixa Toloza, sellan cinco centros estéticos ilegales en la localidad de Kennedy

La Alcaldía Local de Kennedy realizó una jornada de inspección a establecimientos que ofrecen servicios estéticos y médicos en distintos sectores de la localidad, dejando como resultado el cierre temporal de cinco negocios que no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para operar. La intervención se produjo en medio de la preocupación generada por el caso de Yulixa Toloza, la mujer que murió luego de someterse a un procedimiento en un establecimiento clandestino ubicado en el sector de Venecia, en el sur de la ciudad.

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De acuerdo con la administración, las visitas hicieron parte de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantadas por las autoridades distritales para supervisar este tipo de establecimientos y verificar que los procedimientos realizados a los usuarios se desarrollen bajo condiciones adecuadas de seguridad y legalidad. "Los operativos contaron con el acompañamiento de las entidades competentes y hacen parte de las acciones permanentes que adelanta la Alcaldía Local de Kennedy para fortalecer el control sobre actividades que puedan representar riesgos para la salud pública", indicaron autoridades.

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Así fueron operativos de control a centros estéticos en Kennedy

Durante la jornada fueron revisados 14 establecimientos dedicados a procedimientos estéticos invasivos, entre ellos centros de estética, consultorios y locales que ofrecen tratamientos corporales y faciales. Las inspecciones estuvieron enfocadas en revisar permisos de funcionamiento, documentación sanitaria, condiciones de bioseguridad y habilitación del personal encargado de prestar los servicios.

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Según informó la Alcaldía Local de Kennedy, cinco de estos establecimientos fueron sellados debido a incumplimientos relacionados con la falta de documentación obligatoria y otras irregularidades detectadas durante las verificaciones. Las autoridades indicaron que este tipo de controles buscan prevenir riesgos para la salud de las personas que acuden a procedimientos estéticos, especialmente aquellos que implican intervenciones invasivas o el uso de equipos y sustancias que requieren supervisión médica y protocolos específicos.

"Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía", indicó Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

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Estos casos se suman a otro centro estético que fue clausurado en el norte de la ciudad. Se trata del centro estético denominado “Dr. Danubio Blanco Beauty Laser”, que ofrecía servicios como botox, tratamientos para la piel, perfilamiento de labios y otras cosas. La Secretaría Distrital de Salud reveló que el lugar no tenía la autorización respectiva y halaron "inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos".

¿En qué va el caso de Yulixa Toloza?

Toloza fue encontrada sin vida en una vía entre Apulo y Anapoima, municipios de Cundinamarca, después de seis días de búsqueda. Su identidad fue confirmada este 20 de mayo por Medicina Legal. Aunque ya se estableció que se trata de la señora Toloza Rivas, queda pendiente que desde el Instituto se estudie la manera y causa de muerte para culminar el informe que obtendrá el fiscal encargado de la investigación.

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Los dos primeros capturados por el caso comparecieron este 20 de mayo en audiencias preliminares. Se trata de Kelvis Sequeira Delgado y Jesús Hernández Morales, que fueron detenidos en Cúcuta.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co