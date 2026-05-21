Medicina Legal revela la primera hipótesis sobre la causa de la muerte de Yulixa Toloza

El Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó en las últimas horas la plena identidad del cuerpo sin vida encontrado en Apulo, Cundinamarca, el cual corresponde al de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió y fue abandonada tras llevarse a cabo una lipólisis en el centro estético ilegal Beauty Láser M. L. Además, la entidad ya tiene una de las hipótesis en torno a la causa de la muerte de esta persona.



De acuerdo con Medicina Legal, a Yulixa le habrían perforado un pulmón en medio del procedimiento estético que le realizaron en Beauty Láser, lo cual, al parecer, pudo haber sido la causa de su fallecimiento.

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Este jueves continuarán los exámenes médicos al cuerpo de Yulixa Toloza para terminar de determinar las causas de su fallecimiento, además de la hora exacta en la que perdió la vida.



¿Qué es una lipólisis?

Sobre dicho procedimiento estético, la doctora María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, dijo que “este es un procedimiento médico quirúrgico invasivo en donde entran con líquidos por dentro del cuerpo, debajo de la piel y pueden perforar, cuando no son manos expertas, el pulmón perfectamente y puede presentar los síntomas que la paciente puede presentar o una complicación de intoxicación por anestésicos”.

Agregó que ninguno de los procedimientos de este tipo “se maneja en una institución pequeña, ni en una clínica de garaje, ni en una sala estética, porque debe ser remitida inmediatamente en ambulancia a un medio, un nivel superior”.



Además, mencionó que “la cirugía plástica es una carrera de 11 o 12 años, así de que tiene que tener la especialidad, preferiblemente debe pertenecer a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Se tiene el título de retos, se convalida si se estudia en el exterior. Entonces, una paciente debe averiguar en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica si el especialista pertenece o no a la sociedad, si la institución cuenta con la habilitación por parte de la Secretaría de Salud, en donde definitivamente garantiza una seguridad del paciente”.



¿Cuánto cuesta una lipólisis?

Noticias Caracol conoció que Beauty Láser M. L. cobraba este tipo de procedimientos entre 3 y 5 millones de pesos. Sin embargo, la doctora Carranza señaló que “se debe sospechar porque, definitivamente, una cirugía, realmente, cuesta entre 15 a 20 millones de pesos. Mínimo, mínimo, unos 12 millones, pero esto tiene que incluir la clínica, el anestesiólogo, el especialista y obligatoriamente un seguro para contemplar una posible complicación. Así de que los costos mínimos deben ser muy sospechosos”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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