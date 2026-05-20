Videos | Gran columna de humo tras incendio en la calle 68 en Bogotá: bomberos atendió la emergencia

Una densa columna de humo negro encendió las alarmas este martes en uno de los corredores viales más transitados de Bogotá. Conductores y ciudadanos que se movilizaban por la avenida carrera 68 registraron en video el momento en el que un incendio generó complicaciones en la movilidad en el occidente de la capital.



La emergencia se presentó en la calle 68 con carrera 68, en sentido norte-sur, donde unidades del Bomberos Oficiales de Bogotá atendieron un incendio que, según el reporte preliminar, correspondía a una quema de basura.

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A través de sus canales oficiales, el organismo de socorro confirmó que la situación logró ser controlada y que no se reportaron personas lesionadas.

“Controlamos una quema de basura en la Calle 68 con Carrera 68. No hay reporte de personas lesionadas”, informó Bomberos Bogotá.



Videos mostraron la magnitud del humo

Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron cómo una espesa nube de humo se elevó varios metros sobre la zona, alcanzando a ser visible desde distintos puntos cercanos.



En los videos grabados por ciudadanos se observa la presencia de unidades de emergencia trabajando en el lugar mientras el humo afectaba la visibilidad sobre el corredor vial.

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La situación también provocó una congestión vehicular en el sector mientras se hacían las labores necesarias. Las autoridades reportaron novedades en la movilidad sobre la avenida carrera 68 con avenida calle 68. Se desconoce el origen del fuego.

#BOGOTÁ. Se presenta novedad vial por incendio en la Av Carrera 68 con Av Calle 68, sentido Norte - Sur. Cuerpo de Bomberos en el punto atendiendo la emergencia. Bastante congestión vehicular en la zona. No ss reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/k5Qn9LdhDa — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 20, 2026

¿Cuáles son las sanciones por provocar incendios?

Las autoridades también han recordado que provocar incendios puede traer graves consecuencias judiciales en Colombia.

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De acuerdo con el artículo 350 del Código Penal, quienes ocasionen incendios que pongan en riesgo la vida o integridad de otras personas podrían enfrentar penas de hasta 11 años de prisión.

Las sanciones pueden variar dependiendo del tipo de incendio causado.

Por ejemplo, quienes incendien objetos materiales podrían enfrentar multas superiores a los 195 millones de pesos y penas de hasta 12 años de cárcel.

Si el incendio afecta inmuebles, bienes públicos o elementos de interés histórico, cultural o científico, las penas pueden aumentar hasta 15 años de prisión y multas cercanas a los 975 millones de pesos.

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En los casos de incendios forestales, las sanciones son aún mayores debido al impacto ambiental que generan. La legislación contempla penas de prisión de hasta 135 meses y multas que podrían alcanzar cifras multimillonarias.

Recomendaciones para evitar incendios en zonas de basura

Ante este tipo de situaciones, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha reiterado en anteriores oportunidades una serie de recomendaciones dirigidas a ciudadanos y administraciones de conjuntos residenciales para prevenir incendios y explosiones relacionados con residuos y contenedores de basura.

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Entre las principales sugerencias está evitar obstruir los shuts de basura con elementos de gran tamaño. Según los organismos de emergencia, es preferible utilizar bolsas pequeñas y bien cerradas para impedir que los residuos queden atrapados.

También se recomienda no mezclar residuos orgánicos con materiales reciclables como plásticos y botellas, debido a que la acumulación de ciertos elementos puede favorecer procesos de descomposición y generación de gases.

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con no arrojar objetos encendidos o que puedan generar chispas, como colillas de cigarrillo, fósforos o elementos calientes.

Bomberos ha advertido que, cuando existe acumulación de gas metano por residuos orgánicos, una chispa puede desencadenar explosiones o incendios de gran magnitud.

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Asimismo, las autoridades recomiendan que los cuartos de basura y los shuts tengan mantenimiento periódico, limpieza constante y suficiente ventilación para evitar acumulación de vapores inflamables.

Mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido en la calle 68 con carrera 68, las autoridades mantienen el llamado a reportar cualquier emergencia de manera inmediata a través de la Línea 123 y a evitar prácticas que puedan generar riesgos en zonas de disposición de residuos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co