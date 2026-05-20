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Sellan otro centro estético en Bogotá: dueña de estética donde estuvo Yulixa Toloza es mencionada

La propietaria del centro estético aparece en los datos del Registro Único Empresarial y social del establecimiento sellado.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de may, 2026
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centro estético

Bogotá está conmocionada por el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció después de someterse a un procedimiento en una estética que no contaba con el respectivo permiso para prestar los servicios que prometía. Su caso abrió una discusión sobre la legalidad esta clase de establecimientos que operan clandestinamente. De hecho, la Secretaría Distrital de Salud clausuró un nuevo centro, ubicado en el norte de la ciudad.

Se trata del centro estético denominado “Dr. Danubio Blanco Beauty Laser”, que ofrecía servicios como botox, tratamientos para la piel, perfilamiento de labios y otras cosas. La entidad reveló que el lugar no tenía la autorización respectiva y halaron “inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos”. La representante legal de este sitio es la señora Danubia Blanco Azahares.

Lo que llamó la atención fue que una de las personas que hacen parte de la sociedad detrás de este establecimiento es precisamente María Fernanda Delgado, quien es propietaria del centro Beauty Láser L. M. y está inscrita como la segunda representante legal suplente del otro centro. Beauty Láser es el lugar donde Toloza accedió al procedimiento de lipólisis con láser, ubicado en el barrio Venecia. Este dato aparece en la plataforma de Registro Único Empresarial y Social (Rues).

Sin embargo, la Secretaría de Salud enfatizó que desde la entidad no establecieron “que este establecimiento tuviera una vinculación con la desaparición de una mujer (Yulixa Toloza) en la ciudad”.

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¿En qué va el caso de Yulixa Toloza?

Toloza fue encontrada sin vida en una vía entre Apulo y Anapoima, municipios de Cundinamarca, después de seis días de búsqueda. Su identidad fue confirmada este 20 de mayo por Medicina Legal. Aunque ya se estableció que se trata de la señora Toloza Rivas, queda pendiente que desde el Instituto se estudie la manera y causa de muerte para culminar el informe que obtendrá el fiscal encargado de la investigación.

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María Paula Rodríguez Rozo
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