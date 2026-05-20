Capturados por caso Yulixa Toloza recibieron dinero para mover el carro: esto reveló Fiscalía

Con cinco personas capturadas en dos países y el hallazgo del cuerpo de la víctima, el caso de Yulixa Toloza avanza. Este 20 de mayo se llevó a cabo la audiencia preliminar contra las dos personas que fueron capturadas en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Se trata de los ciudadanos venezolanos, Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales. Los dos fueron descubiertos por las autoridades cuando pretendían sacar el carro en el que habrían movilizado el cuerpo de Toloza desde Bogotá.

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Este 19 de mayo, las autoridades hallaron el cadáver de la mujer de 52 años en una carretera de Apulo, Cundinamarca, después de seis días de su desaparición. Medicina Legal confirmó un día después que, en efecto, el cuerpo correspondía a la identidad de Toloza. Queda por establecer la manera y causa de su muerte.



Lo que recibieron por intentar sacar el carro de Colombia

El automóvil involucrado con la movilización de Toloza fue guardado en una vivienda de Los Patios, Norte de Santander. En el desarrollo de la audiencia, la fiscal del caso contó que los dos hombres habrían recibido el encargo, por vía telefónica y mensajes por TikTok, de mover el vehículo desde Cúcuta hasta Venezuela.

El contacto habría sido hecho por María Fernanda Delgado, que les habría ofrecido 800.000 pesos colombianos para que siguieran de sus indicaciones. Esta suma fue entregada por familiares de la propietaria de Beauty Láser. El dinero estaba destinado a gastos de transporte.



Se supone que el carro sería sacado de la vivienda en Colombia y posteriomente sería abandonado en un parqueadero de Venezuela. Por otro lado, reveló que María Fernanda Delgado -dueña del establecimiento donde fue atendida Yuliza Toloza- estaba asegurando que estaba en un proceso de mudanza desde Bogotá hacia el vecino país. En esa línea, le dijo a la dueña de la casa donde estaba oculto el vehículo que necesitaba que el carro fuera transportado hacia un lugar diferente del parqueadero donde estaba guardado.



Entre otros detalles, la fiscal detalló que cuando los dos hombres llegaron a la vivienda y tocaron la puerta, nadie respondió. Acto seguido, Sequera accionó el control del vehículo y con eso logró identificarlo.



Fue gracias a las pesquisas de la Sijín se pudo interceptar a los dos señalados. El ente judicial ahora solicita que se legalice la captura de los dos hombres.



María Paula Rodríguez Rozo

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