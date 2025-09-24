En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hombre y su mascota fueron arrollados por motero en Bogotá: él está en coma y ella paralizada

Hombre y su mascota fueron arrollados por motero en Bogotá: él está en coma y ella paralizada

Testigos de los hechos indicaron que el motociclista iba a alta velocidad por las calles de Teusaquillo, estrelló a David Vargas y a su perrita y luego intentó escapar del lugar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Hombre y su mascota fueron arrollados por motero en Bogotá: él quedó en coma y ella paralizada
Mamá de la víctima dijo que interpondrá una denuncia -
Archivo / Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad