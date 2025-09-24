Hombre y su mascota fueron arrollados por motero en Bogotá: él está en coma y ella paralizada

Durante la madrugada del domingo 21 de septiembre, un accidente de tránsito sacudió el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo. David Vargas Ángel, un hombre que cruzaba la calle junto a su mascota, fue arrollado por el conductor de una motocicleta que, según testigos, se desplazaba a alta velocidad. El impacto lo dejó gravemente herido y hoy permanece en coma inducido. Su perrita, una Pitbull llamada Kira, también resultó afectada y se encuentra en delicado estado de salud.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pasada la 1:00 de la mañana, David paseaba a Kira por las calles tranquilas del sector. La perrita, que al parecer iba suelta, se cruzó inesperadamente la vía.

En un intento por protegerla, David se lanzó tras ella justo cuando una motocicleta se aproximaba y ambos fueron embestidos.



Astrid Ángel, madre de la víctima, relató a City Noticias que “él por ir a coger la perrita, porque es que él la tuvo suelta y como a esa hora no hay nadie por ahí en la calle ni nada, él vio que venía una moto y él se atravesó por defender la perrita y fue cuando hubo el accidente para los dos". La mujer señaló de "mucha responsabilidad”, la velocidad a la que iba el motociclista.

#BOGOTÁ. Se presenta accidente de tránsito en la loc/Teusaquillo, calle 53 con Av. NQS, sentido Oriente-Occidente. Según informan; involucra motociclista, peatón y perrito dejando como resultado dos personas gravemente heridas y la mascota.



ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3Y374 pic.twitter.com/tYA7Z69LIr — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 21, 2025

Publicidad

"Intentaron huir"

La edil de Teusaquillo, María Camila Pinzón, denunció que los ocupantes de la moto intentaron huir tras el accidente: “Intentaron como evadir y volarse. La perrita vuelve a levantarse y pasan estas personas por encima. Afectando pues gravemente la salud de ella, también afectando gravemente la salud del señor, quien inmediatamente entra en coma. Él no estuvo consciente”.

La escena fue desgarradora, manifestó Pinzón. “Tuvimos, lastimosamente, que ver los vecinos como pues botaba muchísima sangre el señor también la perrita que estaba en una situación de de ahogo, de angustia”, agregó la edil.

Publicidad

El golpe que recibió David Vargas Ángel, de 44 años, fue tan severo que los médicos decidieron inducirle el coma. Su pronóstico es reservado. Kira, por su parte, quedó con parálisis total del cuerpo. La comunidad y las autoridades locales se movilizaron para ayudar. “Estamos esperando también el traslado que nos va a apoyar nuevamente la Policía de Teusaquillo y la Alcaldía Local de Teusaquillo para poder movilizar a la perrita Kira a una veterinaria con el apoyo de una fundación”, sostuvo Pinzón en City Noticias.

Los dos ocupantes de la motocicleta también resultaron heridos y, aunque el conductor presuntamente intentó escapar, la rápida acción de los vecinos y la Policía lo impidió.

Finalmente, la madre de David Vargas anunció que interpondrán una denuncia contra el responsable del hecho.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias