Planes vacacionales para los más pequeños: Planetario de Bogotá lanza actividades recreativas

Planes vacacionales para los más pequeños: Planetario de Bogotá lanza actividades recreativas

Desde el 3 al 23 de diciembre, el Planetario de Bogotá ofrece una agenda de vacaciones recreativas, invitando a niños, jóvenes y adultos a un viaje inmersivo por el cosmos y el mundo microscópico.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
Planes vacacionales en el Planetario de Bogotá
Las actividades estarán disponibles desde el 3 de diciembre hasta el 23 del mismo mes.
Colprensa

