Planes vacacionales para los más pequeños: Planetario de Bogotá lanza actividades recreativas

El Planetario de Bogotá lanzó una programación para la temporada de vacaciones de final de año de los niños, con el objetivo de fomentar la curiosidad científica y el aprendizaje mediante talleres y experiencias inmersivas para los menores. Las actividades, que se extienden desde el 3 al 24 de diciembre, están diseñadas para diferentes rangos de edad, asegurando un acercamiento práctico y dinámico a temas de astronomía y ciencias naturales.



¿Cuáles son las actividades vacacionales que ofrece el planetario?

Uno de los pilares de la oferta son los cursos vacacionales infantiles, por lo que entre el 9 y el 12 de diciembre, se ofrecerá el curso de introducción a la astronomía, denominado 'Descubriendo el Universo'. Este programa, también diseñado para despertar la curiosidad científica en menores de 4 a 12 años, proporciona un primer acercamiento a los conceptos fundamentales de la astronomía a través de actividades lúdicas y didácticas, promoviendo el asombro ante el cosmos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta actividad está dividida en dos grupos, el primero, de 4 a 7 años, estará disponible de 9:00 a.m a 11:00 a.m y el 12 de diciembre de 11: 00 a.m a 1:00 p.m, teniendo un costo de $100.000 más el servicio.

Entre las experiencias más llamativas se encuentra la Ruta Infantil Zodiaco Musical: Un Viaje Estelar, un espectáculo interactivo inmersivo con música diseñado para los niños. Bajo la cúpula del domo, los asistentes vivirán un recorrido musical por el cielo, donde las constelaciones del zodiaco, como Aries, Tauro o Géminis, cobran vida a través de melodías alegres y relatos de mitos ancestrales, facilitando la comprensión de cómo estas estrellas forman parte del cielo nocturno.



Este show cuenta con un aforo de 140 personas por función, siendo su primera presentación el 6 de diciembre: 9:00 a.m, 10:00 a.m y 11:00 a.m o el 15, 17, 19, 22 y 23 de diciembre con funciones a las 10:00 a.m y 11:00 a.m. La entrada a estas funciones tienen el costo de $30.550 más el servicio de Tuboleta.



Estas actividades hacen parte de la amplia Agenda Cultural que el Distrito ofrece a la ciudadanía, que incluye desde la emblemática Ciclovía dominical y caminatas ecológicas con inscripción previa, hasta la oferta de servicios y trámites de la Alcaldía de Bogotá. Para participar en las actividades del Planetario, es necesario adquirir la boletería a través de los canales habilitados. La programación completa se desarrolla en la sede del Planetario, ubicado en la Calle 26B No.5 - 93, y representa una oportunidad destacada para que las familias y los ciudadanos en general cierren el año con una inversión en conocimiento y cultura.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL