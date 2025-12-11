Movilidad Bogotá hoy EN VIVO: así están las vías tras inicio de ciclovía nocturna

En la noche de este jueves 11 de diciembre se lleva a cabo la ciclovía nocturna en Bogotá y varias vías en la ciudad están cerradas para que los ciudadanos puedan transitar en sus bicicletas, patines o incluso caminando para disfrutar de las actividades organizadas durante la jornada, la cual inició a las 6:00 de la tarde y terminará a las 12:00 de la media noche.



Cierres viales por ciclovía nocturna en Bogotá

Durante la ciclovía nocturna en Bogotá, estarán cerrados doce corredores viales para todo tipo de vehículos, incluyendo particulares, motos, buses y camiones. Los tramos sin paso serán: Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá; Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá; Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15; Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96; Calle 17 sur y diagonal 16 sur; Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá; Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170; Avenida Córdoba entre calles 116 y 127; Carrera 50 entre avenida Américas y Autopista Sur; Carrera 15 entre calles 72 y 127; Carrera 9 entre calles 116 y 170; y Carrera 7 entre calle 22 Sur y calle 116.

Estos cierres buscan garantizar la seguridad de los ciclistas y peatones durante el evento.



Rutas alternas en ciclovía nocturna en Bogotá

Para transitar en el Bogotá, teniendo en cuenta que la carrera Novena estará cerrada, la Secretaría de Movilidad recomendó tomar la calle 170 al oriente, la carrera Séptima al sur, la calle 147 al occidente y la carrera 19 al sur.

El desvío vehicular para evitar tomar la carrera 15, que también estará cerrada, será por la carrera Novena hacia el norte, la calle 85 al oriente, la carrera Séptima al norte y la calle 100 al occidente”.



El desvío vehicular para no conducir por la calzada de la carrera Séptima, que estará cerrada, sentido sur norte, hasta la calle 40, será tomar la calle 26 al occidente, la carrera 19 al norte, la calle 34 al oriente, la carrera 13A al norte, diagonal 40A al oriente y la carrera Séptima se podrá tomar desde la diagonal 40. El segundo desvío vehicular será tomar la calle 26 al occidente, la carrera 19 al norte, la diagonal 40 al oriente y retomar la carrera Séptima por la diagonal 40.



