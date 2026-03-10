Imponen sanción a motel en Antonio Nariño por mala disposición de residuos biológicos en vía pública

La Policia Nacional en respaldo de diferentes entidades de la Administración Distrital impusieron una sanción a un motel ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, luego de comprobar que desde el lugar se arrojaron residuos de manera inadecuada al espacio público. El hecho fue identificado durante un operativo adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en el marco de las estrategias de control para mejorar el manejo de basuras en la ciudad.



Según informaron las autoridades, el establecimiento sancionado es el Motel Moon Palace, ubicado en el barrio El Restrepo, donde se evidenció la disposición incorrecta de diferentes residuos en la vía pública, lo que motivó la intervención de funcionarios de control urbano y de la Policía Nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante el procedimiento, personal de inspección se acercó al establecimiento para verificar la procedencia de los residuos encontrados. De acuerdo con Yolanda Calderón, funcionaria de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, los responsables del lugar fueron citados para confirmar el origen del material.

“Nos acercamos al establecimiento, le pedimos los documentos y los hicimos acercar al lugar de los hechos para que verificaran y ellos se dieron cuenta de que sí, esos productos sí pertenecen a ese lugar”, explicó Calderón durante el operativo.



Tras la verificación, el establecimiento fue requerido no solo para retirar los residuos que habían sido depositados en la vía pública, sino también para responder por una medida correctiva impuesta por la Policía Nacional.



En este caso, la sanción corresponde a una multa tipo 4, contemplada dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo que implica una sanción económica que asciende a $933.816 pesos.

Multa tipo 4 para el motel Moon Palace.



En la localidad de Antonio Nariño fue sancionado este establecimiento por disponer residuos en plena vía pública. Tras la verificación de las autoridades, la Policía impuso una multa de $933.816 en el marco del Código Nacional de… pic.twitter.com/6rwCGEEt8q — Uaesp (@Uaesp) March 10, 2026

Publicidad

¿Qué dice la norma sobre arrojar residuos en el espacio público?

La sanción se sustenta en lo establecido por la Ley 1801 de 2016, específicamente en el artículo 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual regula los comportamientos contrarios a la limpieza y adecuada disposición de residuos.

El numeral 8 de este artículo establece que es una conducta sancionable “arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado”.

Publicidad

De acuerdo con la normativa, quienes incurran en esta conducta pueden recibir diferentes tipos de multas con sanciones económicas altas contempladas dentro de este tipo de infracciones relacionadas con la higiene, limpieza y el manejo de residuos.

Las autoridades recordaron que esta norma busca prevenir la contaminación del espacio público, así como evitar problemas sanitarios y ambientales asociados a la mala disposición de desechos.

El hallazgo del establecimiento se dio en el marco de la estrategia denominada “cazainfractores”, adelantada por las autoridades distritales para identificar a quienes incumplen las normas de manejo de residuos en la ciudad.

Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), explicó que el caso fue detectado durante labores de seguimiento a puntos críticos de acumulación de basura.

Publicidad

“Esta vez hemos identificado a un infractor; en la localidad Antonio Nariño se ha identificado un motel que hizo incorrecta la disposición de residuos en el espacio público”, señaló Ojeda. El funcionario agregó que estas prácticas generan afectaciones en el entorno urbano y reiteró que las autoridades continuarán realizando controles para evitar que estos inconvenientes se repitan.

“Estas situaciones no pueden ocurrir y vamos a seguir trabajando para mitigar la afectación al espacio público”, añadió.

Publicidad

Durante la inspección también se evidenció que, además de los residuos provenientes del establecimiento, algunos habitantes del sector habrían aprovechado la acumulación de basura para dejar residuos voluminosos, entre ellos muebles del hogar.

La UAESP indicó que, tras dialogar con el posible responsable del establecimiento, este confirmó que parte del material encontrado sí correspondía al motel, lo que permitió a las autoridades proceder con la sanción correspondiente.

No obstante, las entidades distritales aclararon que la acumulación de desechos en el punto también pudo haber sido agravada por la disposición indebida de otros residuos por parte de ciudadanos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos y establecimientos comerciales para que respeten los horarios de recolección de basura y utilicen los lugares autorizados para la disposición de residuos.

Publicidad

Recordaron que cumplir con estas normas no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye a mantener la limpieza de la ciudad y a mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en los barrios de Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co