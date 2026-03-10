Intento de sicariato en el norte de Bogotá: le dispararon a un hombre mientras tomaba tinto

Un hombre que se encontraba en un establecimiento comercial tomando tinto recibió varios disparos de arma de fuego por parte de otro sujeto, en un aparente nuevo caso de sicariato en Bogotá. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad, en la calle 161 con 19. Según información de la Policía Metropolitana, los uniformados llegaron a atender la situación y llevaron al hombre agredido a urgencias. A esta hora está siendo entendido en el hospital Simón Bolívar de la localidad de Usaquén.

Noticia en desarrollo...