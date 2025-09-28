En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Investigarán cancelación de concierto de Kendrick Lamar en Bogotá: SIC habló de evento en Vive Claro

Investigarán cancelación de concierto de Kendrick Lamar en Bogotá: SIC habló de evento en Vive Claro

La Superintendente se pronunció y anunció que se adelantará una investigación por la suspensión del evento del estadounidense. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Concierto de Kendrick Lamar Ca7riel y Paco amoroso en Vive Claro Bogotá
Concierto de Kendrick Lamar Ca7riel y Paco amoroso en Vive Claro Bogotá
COLPRENSA / SIC

Publicidad

Publicidad

Publicidad