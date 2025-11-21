La Banda del Carro Rojo siembra el terror en Bogotá: en una noche robaron cuatro vehículos

La inseguridad nocturna en Bogotá ha alcanzado un nuevo y alarmante pico. Un mismo grupo delincuencial, al que están conociendo como la Banda del Carro Rojo, está operando a bordo de un vehículo de este color e implementando un patrón delictivo idéntico, hurtando vehículos en diferentes puntos de la ciudad, concentrando sus ataques en el periodo comprendido después de las siete de la noche.

Las autoridades ya investigan la racha de asaltos, que tan solo en la noche del jueves 21 de noviembre dejó un saldo de, por lo menos, cuatro vehículos y una motocicleta robados. (Lea también: Periodista Ana María Vélez denunció el robo de su vehículo en Bogotá: ¿cómo fue el crimen?)

Este grupo, que ya es conocido extraoficialmente como la Banda del Carro Rojo, no solo se está llevando los bienes, sino que está empleando una violencia desmedida contra sus víctimas. Se han conocido grabaciones de al menos dos de los casos más recientes, que ilustran la ferocidad de los ataques.



Primer ataque: violencia en el propio garaje

Uno de los asaltos ocurrió en el barrio Milenta, en la localidad de Puente Aranda.



Allí, los criminales, a bordo del ya característico carro rojo, acorralaron a una mujer justo en el momento en que ingresaba a su propio garaje. La víctima, identificada como Adriana Delgadillo, relató al Ojo de la Noche de Noticias Caracol, con detalle, los instantes de terror que vivió.



"Cuando lo abrí (el garaje), entré el carro y alcancé a colocar el pie en el piso cuando me cayeron tres tipos, uno con un arma", citó Delgadillo.

La mujer fue golpeada con la pistola apenas ingresó a su propiedad. "El uno me cayó por el frente y me golpeó en la cabeza y me golpeó en un costado, y yo dije, ‘¡auxilio!’", narró.

La reacción violenta de los delincuentes fue inmediata y amenazante. "Cállese o le sucede otra cosa", le advirtieron.

La situación se intensificó cuando su hermano intentó socorrerla. "Salió y le colocaron un revólver apuntándole", aseguró la víctima, quien quedó en un estado de shock evidente mientras los asaltantes consumaban el hurto. En cuestión de segundos, la banda se llevó el carro de la mujer.



Robaron de la misma forma a una familia

Tras el violento robo en Milenta, los mismos delincuentes tomaron una ruta hacia el norte de la ciudad, utilizando la carrera 68 como vía de escape, lo que permitió trazar su recorrido. Su destino fue el barrio Las Ferias, en la Calle 63, localidad de Engativá.

En una acción delictiva idéntica a la anterior, la banda atacó a una familia que también se encontraba llegando con su vehículo a su hogar. En este segundo punto, se llevaron una camioneta Toyota de color gris.

Según la información que manejan las autoridades, los bandidos habrían continuado lo que las víctimas han denominado una "ruta de la muerte", robándose otros vehículos en el camino.

Delgadillo, al reflexionar sobre su propia experiencia, señaló la magnitud del problema que enfrentan los ciudadanos de la capital: "Quedé en shock porque dije, de pronto fui yo… pero la inseguridad está rondando en Bogotá por todo lado. Entonces no soy la única, ya nos estaban informando que ya eran cuatro carros y una moto". (Lea también: VIDEO| Indignación por respuesta de ladrón capturado en Bogotá: "Primera vez que vengo a robar acá")

La comunidad y las víctimas de esta peligrosa banda se encuentran llenas de dudas e indignación. ¿Para dónde se llevan todos estos carros hurtados? ¿Quiénes están implicados en cada robo? Y la pregunta más angustiante para la ciudadanía: ¿Hasta cuándo continuarán estos feroces ataques y la impunidad de esta banda en la capital del país?

