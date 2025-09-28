En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Por qué cancelaron concierto de Kendrick Lamar en Bogotá? Las razones que dio productora del evento

¿Por qué cancelaron concierto de Kendrick Lamar en Bogotá? Las razones que dio productora del evento

Miles de fanáticos esperaban ver a Kendrick Lamar en el estadio Vive Claro de Bogotá el 27 de septiembre. Páramo Presenta emitió un comunicado de las razones de la suspensión y explicaron qué pasará con el reembolso de las boletas.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Comunicado de Páramo.
Comunicado de Páramo.
@paramopresenta / Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad