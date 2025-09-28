¿Por qué cancelaron concierto de Kendrick Lamar en Bogotá? Las razones que dio productora del evento

La noche del sábado 27 de septiembre estaba prevista para la primera presentación de Kendrick Lamar en Bogotá. Más de 40.000 personas llegaron desde temprano al Vive Claro, el nuevo estadio al aire libre de la ciudad donde se tenía planeado el evento, para presenciar el concierto del rapero estadounidense, considerado uno de los más influyentes de su generación. Desde horas de la madrugada, los seguidores hicieron filas alrededor del recinto con la expectativa de vivir una jornada histórica en la capital.

Según lo anunciado por la organización, las puertas se abrirían a las 4:00 de la tarde. Sin embargo, pasadas varias horas, los asistentes denunciaron que aún no había ingreso. A medida que avanzaba la tarde, el malestar creció porque no se daba información clara sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos fanáticos aseguraron en redes sociales que no se les permitió entrar al escenario y que desconocían las razones.

Cuando la hora del espectáculo se acercaba, la incertidumbre aumentaba y a las 9:00 de la noche se confirmó que el evento no se llevaría a cabo. Primero lo comunicaron los organizadores de la gira a través de un mensaje en redes sociales: “Tonight’s Grand National Tour show at Vive Claro in Bogota, CO has been cancelled (El espectáculo Grand National Tour de esta noche en Vive Claro en Bogotá, Colorado ha sido cancelado)”.



En ese momento, quienes ya estaban dentro del Vive Claro recibieron la instrucción de abandonar el recinto. Según videos compartidos en redes sociales, un funcionario de logística les informó por altavoz que “por problemas técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento”. En ese mismo anuncio se pidió a las personas que desalojaran el lugar.

Miles de fanáticos que habían esperado durante todo el día y que habían comprado entradas con precios que iban desde 229.000 hasta 699.000 pesos más servicio se quedaron sin el espectáculo. El show también incluía la participación de los artistas CA7RIEL & Paco Amoroso como teloneros. El evento generaba gran expectativa porque era la primera vez que Lamar se presentaría en Bogotá. El rapero estadounidense cuenta con 17 premios Grammy y es el primer artista de hip hop en recibir un Premio Pulitzer.



Las razones por las que suspendieron el concierto

La productora Páramo Presenta, encargada de la organización en Bogotá, publicó un comunicado oficial explicando la decisión. En el mensaje señaló: “Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”.

De acuerdo con lo informado, la cancelación obedeció a problemas logísticos relacionados con la producción y el recinto. Noticias Caracol conoció que, al parecer, el Puesto de Mando Unificado y la Policía Metropolitana de Bogotá no autorizaron el evento por temas de seguridad. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Lo único oficial hasta el momento es el comunicado emitido por Páramo Presenta y el anuncio que hizo el personal de logística a los asistentes.

La empresa agregó: “Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, OCESA y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”. La cancelación fue aún más desconcertante porque horas antes se había visto al artista en la ciudad. El viernes 26 de septiembre, Kendrick Lamar visitó una galería de arte en Bogotá, lo que fue compartido por los organizadores de su gira en redes sociales. Esto reforzaba la expectativa de que el show se realizaría sin inconvenientes.



¿Cómo obtener el reembolso de las entradas del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

Tras confirmar la cancelación, Páramo Presenta explicó el proceso de devolución del dinero para quienes adquirieron sus entradas. En el comunicado, se señaló: “En caso de reembolso se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos”.

Esto significa que los compradores que adquirieron sus entradas en los canales oficiales no tendrán que realizar ningún trámite adicional, pues el dinero se les reintegrará directamente a las cuentas o tarjetas con las que realizaron la compra. Sin embargo, quienes obtuvieron las boletas por medio de intermediarios deberán gestionar directamente con ellos la devolución.

Páramo Presenta, junto con Live Nation y OCESA, reiteró sus disculpas a los seguidores y al propio artista, subrayando que Lamar estaba listo para presentarse y que la cancelación obedeció a circunstancias ajenas a su voluntad.

