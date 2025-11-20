EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy, 20 de noviembre| Manifestaciones, lluvias y más; así están las vías

Desde la tarde de este jueves 20 de noviembre se ha reportado un alto tráfico en algunas zonas de Bogotá por las lluvias registradas que causaron encharcamientos e inundaciones, además de diferentes manifestaciones que han provocado caos en la movilidad de los corredores viales. Entre las situaciones se alertaron de protestas en el centro de Bogotá desde la 1 de la tarde y afectaciones por fuertes lluvias en el norte y sur de la ciudad.

SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:

5:35 p. m. | Avenida Circunvalar con calle 25B sigue cerrada

La Secretaría de Movilidad indicó que los manifestantes del punto (Universidad Distrital, sede La Macarena) se retiraron, sin embargo, se mantiene el cierre vial en la vía mientras se "realiza verificación y limpieza de la vía para garantizar el tránsito seguro de los ciudadanos".



5:12 p. m. | Reporte de lluvias e inundaciones en Bogotá

La Secretaría de Movilidad reportó que debido a las fuertes lluvias, a la hora, se presentan encharcamientos e inundaciones en:



Av. Cali con Av. El Dorado (Calle 26), Sentido Sur-Norte.

Autonorte con Calle 161, Sur-Norte. En la conectante al carril central.

Carrera 68 con Av. Mutis, Sur-Norte.

Autosur con carrera 71, sentido occidente-oriente

5:05 p. m. | Siguen desvíos de TransMilenio en el centro de Bogotá

La empresa de transporte público de Bogotá, TransMilenio, informó que siguen los manifestantes en la Universidad Distrital en la sede de la Macarena y que continúan los desvíos de rutas de TransMiZonal.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.