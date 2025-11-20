EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy, 20 de noviembre| Manifestaciones, lluvias y más; así están las vías

Publicidad
Desde la tarde de este jueves 20 de noviembre se ha reportado un alto tráfico en algunas zonas de Bogotá por las lluvias registradas que causaron encharcamientos e inundaciones, además de diferentes manifestaciones que han provocado caos en la movilidad de los corredores viales. Entre las situaciones se alertaron de protestas en el centro de Bogotá desde la 1 de la tarde y afectaciones por fuertes lluvias en el norte y sur de la ciudad.
La Secretaría de Movilidad indicó que los manifestantes del punto (Universidad Distrital, sede La Macarena) se retiraron, sin embargo, se mantiene el cierre vial en la vía mientras se "realiza verificación y limpieza de la vía para garantizar el tránsito seguro de los ciudadanos".
La Secretaría de Movilidad reportó que debido a las fuertes lluvias, a la hora, se presentan encharcamientos e inundaciones en:
La empresa de transporte público de Bogotá, TransMilenio, informó que siguen los manifestantes en la Universidad Distrital en la sede de la Macarena y que continúan los desvíos de rutas de TransMiZonal.
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.