Habla madre del joven bogotano hallado sin vida en Gachancipá, Cundinamarca: "Me mató el corazón"

Cristian Esneider Marín Marín, un prodigioso estudiante de 16 años que recién ingresó a la Universidad El Bosque, fue encontrado sin vida en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, este 17 de febrero poco después de que su madre reportara su desaparición. El caso tiene varios interrogantes a su alrededor, pues el joven fue encontrado en el municipio de la sabana, lejos de su lugar de residencia ubicada en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio del desespero al desconocer cuál era el estado de su hijo, Janeth Martín, madre del menor, contactó al Ojo de la Noche para pedir su colaboración con la búsqueda. La mujer relató el último momento que lo vio con vida, con voz quebrada, y reaccionó al lamentable hallazgo del cuerpo de su hijo.

“Que la Virgen te acompañe”, le deseó al menor antes de que partiera rumbo a la institución universitaria a las 4:00 a. m.

Cristian hace poco había ingresado a la institución; apenas llevaba un poco más de dos semanas asistiendo a clases de la carrera de Matemáticas y Ciencia de los Datos. De hecho, fue becado en la universidad por su desempeño sobresaliente, ya que incluso obtuvo el mejor puntaje del examen Saber 11 de su colegio.



Horas después, la intuición de Janeth le dijo que algo malo había ocurrido con él. La angustia se apoderó de ella durante la tarde. Aunque al principio prefirió esperar. El reloj marcó las 6:00 p. m. y Cristian no llegaba a la casa ni respondía las llamadas de su mamá. En ese momento, decidió denunciar ante la Policía la desaparición.



El cuerpo del joven fue hallado en medio de la vegetación

La señal GPS del celular de Cristian resultó clave para que los familiares hallaran su cuerpo en una zona montañosa de Gachancipá alrededor de la 1:00 a. m. del día martes 17 de febrero.



Hasta el momento, no se tiene conocimiento acerca de lo que pudo ocurrir con el joven universitario. Sin embargo, la hermana del menor le reveló a Noticias Caracol que unas personas desconocidas contactaron a la señora Janeth para extorsionarla y pedirle dos millones de pesos por la liberación de Cristian mientras que el papá y el tío del menor ascendían a la montaña junto a dos uniformados.

Publicidad

Ahora la familia de este joven pide que las autoridades investiguen el caso para develar el misterio que rodea a la muerte de este universitario. “Quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que quien le hizo esto a mi hijo pague (...) lo que me hizo está mal, me mató mi corazón en vida”, dijo.



Universidad El Bosque se pronuncia sobre el fallecimiento

En un comunicado oficial, la Universidad El Bosque lamentó el fallecimiento del estudiante de pregrado, que era beneficiario del programa Jóvenes a la E. “Su partida representa una pérdida que nos conmueve profundamente”, señaló.

La institución expresó su solidaridad a la familia, compañeros y profesores de Cristian Esneider, pero también hizo un llamado a la prudencia y el respeto en medio del proceso que se lleva a cabo para esclarecer las circunstancias de este hecho.

Publicidad

La Universidad lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante Cristian Martín Martín.



Expresamos nuestra solidaridad a su familia y a nuestra comunidad académica y reiterando el llamado a la prudencia y al respeto por su memoria. pic.twitter.com/EiQrWGcEuB — Universidad El Bosque (@U_ElBosque) February 17, 2026

MARÍA PAULA RODRÍGUEZ ROZO

NOTICIAS CARACOL