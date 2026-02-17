Video: vivienda quedó destruida en La Candelaria, centro de Bogotá, tras choque de camión de basura

Un camión de basura colisionó hacia el mediodía de este martes contra una vivienda en la localidad de La Candelaria, en el centro de Bogotá. En redes sociales se han compartido videos de cómo quedó la infraestructura, pues el vehículo de carga pesada atravesó más de la mitad del inmueble y quedó destruido.

"Realizamos el control de riesgos asociados a la colisión de un vehículo recolector de basura contra una vivienda, en la Calle 10 con Carrera 2. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de Idiger", afirmó el cuerpo de Bomberos de Bogotá en X. Por el momento se desconocen las causas del siniestro vial ocurrido en una vivienda histórica del centro de la capital.

Cabe resaltar que La Calendaria hace parte del Centro Histórico de Bogotá. por lo que cuenta con inmuebles, elementos del espacio público, caminos históricos y bienes arqueológicos que poseen un interés histórico, artístico, arquitectónico o urbanístico.



