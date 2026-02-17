¿Cómo será la línea 2 del metro de Bogotá? Recorrerla tardará 20 minutos

La empresa Metro de Bogotá compartió recientemente un video de cómo se verá la segunda línea del sistema de transporte, cuya licitación se reabre en febrero tras declararse desierta el mes pasado. (Lea también: ¿Qué se sabe de la licitación para la línea 2 del Metro de Bogotá tras declararse desierta?)

Por lo anterior, el Distrito recibirá las propuestas para la construcción de la línea 2 del metro en septiembre de 2026 y la adjudicará en el primer trimestre de 2027.

Su construcción se dará en paralelo con la línea 1, que entraría en operación en el año 2028, cuenta con un trazado de 23,9 kilómetros y a diferencia de la línea 2, sus 16 estaciones son elevadas. (Lea también: Así serán las nuevas fachadas de las estaciones del metro de Bogotá: aprobaron el diseño para las 16)



Línea 2 del metro de Bogotá comunicará a cuatro localidades

De acuerdo con la empresa, el uso de esta vía les ahorrará 46,3 millones de horas al año a los cerca de 2,5 millones de ciudadanos que asegura se verán beneficiados cuando este proyecto se materialice y entre en operación.



Los 15,5 kilómetros de trazado conectarán a las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero y reducirá en 42% los tiempos de viaje.



Contará con 11 estaciones distribuidas así:



Calle 72 con Av. Caracas (se interconectará con la estación 16 de la línea 1) Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 90 Av. Ciudad de Cali con Carrera 93 ALO (Avenida Longitudinal de Occidente) con Calle 129 D ALO con Calle 139 Av. Calle 145 con carrera 141B (Patio Taller ubicado en el sector de Fontanar del Río)

Esta última será la única elevada del trazado ya elaborado que, afirma la compañía, puede ser recorrido en solo 20 minutos y que también reducirá 87.000 toneladas de CO2 al año en su primer año de operación.

Contará con 25 trenes que tendrán capacidad para llevar a 100 pasajeros por vagón y realizará hasta 800.000 viajes diarios adicionales, transportando hasta 49.000 usuarios del sistema de transporte.

¿Por qué la línea 2 del metro será subterránea?

Según la compañía, la decisión se tomó tras un estudio que tuvo en cuenta “el impacto ambiental, el proceso constructivo, el urbanismo, la experiencia del usuario, lo financiero, los beneficios y los riesgos”.

Agrega que la línea 2 del metro será subterránea para “impactar positivamente a la movilidad de la ciudad”.

Para construir los túneles de diez estaciones, que contarán con cuatro pisos, “se implementará una tecnología de vanguardia por medio de tuneladora EPBM, Earth Pressure Balance Machine, que permitirá construir el túnel a una profundidad de entre 25 y 35 metros”.

Solo la estación 11, ubicada en la avenida calle 145 con carrera 141B, “será elevada y construida por medio de un viaducto”, en el que se habilitarán espacios públicos y carriles viales. (Lea también: Intensifican obras en Línea 1 del Metro de Bogotá: esto es lo que verán los ciudadanos en 2026)

