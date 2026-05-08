Joven de 29 años muere dentro del centro comercial Nuestro Bogotá: esto dice el reporte de Mebog

Este viernes, 8 de mayo, las autoridades en Bogotá confirmaron el hallazgo sin vida de un joven de 29 años al interior del centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en Álamos Norte, localidad de Engativá. La víctima era el trabajador de un restaurante del lugar y, al parecer, sufrió un accidente.



¿Qué pasó con joven hallado muerto en centro comercial Nuestro Bogotá?

Noticias Caracol conoció el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre lo sucedido: “El día de hoy sobre las 8:30 de la mañana la patrulla de vigilancia que adelantaba labores de patrullaje fue alertada por la central de radio de una persona quien al parecer cae de un 4 piso”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Agregaron en el informe que, “de manera inmediata, los uniformados llegan al lugar de los hechos y observan el cuerpo de un hombre de aproximadamente 29 años sin vida dentro de un ascensor de un restaurante”.

La investigación sobre este caso fue asumida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, “quien adelanta las labores de policía judicial para poder esclarecer estos hechos”.



Hasta el momento, el centro comercial Nuestro Bogotá no se ha pronunciado sobre la persona que murió al interior de sus instalaciones y las autoridades no han revelado la identidad de la víctima fatal en estos hechos, que son materia de investigación.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias