Cortes de agua y luz en Bogotá y municipios vecinos este 9 de julio: barrios afectados y horarios

Varios sectores de Bogotá, así como algunas zonas de Soacha y Chía, tendrán interrupciones programadas en los servicios de agua potable y energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento y modernización d las redes. Las suspensiones fueron anunciadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Enel Colombia, que recomiendan a los usuarios tomar medidas preventivas por los cortes.

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Las labores del Acueducto en el sistema de distribución de agua potable incluyen actividades de mantenimiento en las condiciones de las redes de acueducto y buscan fortalecer el funcionamiento del servicio y disminuir la posibilidad de daños de mayor magnitud en las tuberías. "Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal", indicó la empresa.



Barrios en Bogotá que tendrán cortes de agua este jueves 9 de julio de 2026

Localidad de Engativá

Engativá Pueblo, Villa Gladys, La Faena, La Riviera, Sabanas del Dorado y El Gaco.

De la carrera 112 a la carrera 129, entre la calle 63 a la calle 71.

Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de San Cristóbal

Veinte de Julio, Granada Sur y Montebello.

De la avenida calle 22 sur a la calle 27 sur, entre la carrera 2 a la carrera 6.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Gorgonzola.

De la calle 6 a la calle 13, entre la transversal 42 a la carrera 50.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella.

De la avenida calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha.

De la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 7 (vía Indumil).

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Para adelantar estas intervenciones será necesario suspender temporalmente el suministro de agua en algunos barrios de Bogotá y en un sector del municipio de Soacha, en Cundinamarca.



Barrios en Bogotá que tendrán cortes de luz este jueves 9 de julio

Localidad de Bosa

Desde las 8:45 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 89 a carrera 91 entre calle 55 Sur a calle 57 Sur – Barrio La Cabaña .

De la carrera 89 a carrera 91 entre calle 55 Sur a calle 57 Sur – . Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 87 a carrera 89 entre calle 73 Sur a calle 75 Sur – Barrio San Bernardino Potreritos.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 8 a carrera 10 – Barrio Marly.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 5:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 64 Sur a calle 66 Sur – Barrio Compartir .

De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 64 Sur a calle 66 Sur – . Desde las 5:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 66 Sur a calle 68 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Sumapaz.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 5:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 11 a carrera 14 entre calle 21 Sur a calle 23 Sur – Barrio San José Sur.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 13 a carrera 16 – Barrio Teusaquillo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este jueves 9 de julio

Municipio de Soacha – Comuna 2, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 10 a carrera 12 – Barrio El Sol de Portalegre .

De la calle 18 a calle 20 entre carrera 10 a carrera 12 – . Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 18 a calle 20 – Barrio Santa Helena.

Municipio de Chía, Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Sector Canelón – Municipio de Chía.

Recomendaciones para los usuarios durante los cortes de agua y luz

Frente a los cortes de agua, la EAAB recomienda que los hogares llenen previamente los tanques de almacenamiento y hagan un uso responsable del recurso durante la suspensión. En caso de almacenar agua en recipientes, la entidad aconseja consumirla antes de que transcurran 24 horas para preservar su calidad.

La empresa también recordó que dispondrá del servicio de carrotanques para atender prioritariamente hospitales, clínicas y otros lugares de alta concentración de personas. Este apoyo puede solicitarse a través de la Acualínea 116.



En cuanto a los cortes de energía, Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos antes del inicio de las labores para evitar posibles afectaciones ocasionadas por las variaciones del servicio cuando este sea restablecido.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co