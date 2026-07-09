Bloqueo total en la vía Bogotá–La Calera por volcamiento de un camión de carga: rutas alternas

La movilidad en uno de los principales corredores que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera se vio afectada este jueves tras el volcamiento de un tractocamión en el kilómetro 4 de la vía. El vehículo quedó atravesado sobre la calzada e impidió el paso en ambos sentidos, por lo que las autoridades activaron un plan de manejo del tráfico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Se realizan cierres y desvíos sobre la vía al ascenso por la avenida Circunvalar con calle 88, mientras nuestras unidades de tránsito gestionan la movilidad y el equipo vial adelanta las labores para el levantamiento del vehículo", indicó la Secretaría Distrital de Movilidad, quienes también informaron que se espera que hacia medio día "ya tengamos la situación resuelta". Unidades de tránsito y personal del Grupo Guía se encuentran en el lugar para coordinar la movilidad.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Rutas alternas tras volcamiento de camión de carga en vía a La Calera

Como parte del operativo, las autoridades realizaron cierres preventivos en el ascenso hacia la vía Bogotá–La Calera, especialmente desde la avenida Circunvalar con calle 88, uno de los puntos utilizados por los conductores para acceder a este corredor vial. Autoridades recomendaron a los ciudadanos utilizar vías alternas para reducir los tiempos de desplazamiento y evitar llegar al punto donde permanece la restricción.



Entre las opciones sugeridas se encuentran la carrera Séptima y la Autopista Norte, corredores que permiten conectar diferentes sectores de la ciudad sin pasar por la vía Bogotá–La Calera. Sin embargo, debido al incremento en el flujo vehicular que suele generarse cuando se presentan este tipo de contingencias, las autoridades pidieron programar los desplazamientos con anticipación.



#AEstaHora | Se presenta el volcamiento de un camión en la vía Bogotá–La Calera, a la altura del km 4, en la localidad de Chapinero.



Se realizan cierres y desvíos sobre la vía al ascenso por la avenida Circunvalar con calle 88, mientras nuestras unidades de tránsito gestionan la… pic.twitter.com/EwkrFU0vrC — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 9, 2026

Publicidad

La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, informó que desde el momento en que se reportó el volcamiento se activó un operativo para atender la situación y minimizar las afectaciones a la movilidad. "Estamos gestionando un evento de alto impacto en la ciudad: se produjo el volcamiento de un tractocamión de grandes dimensiones que generó el cierre total de la vía. Ya están nuestros equipos en territorio, así como agentes, policías y la ambulancia haciendo la gestión de guía. Estamos esperando también la grúa especial para mover este vehículo".



Video captó momento exacto de accidente

Un video captado por una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que ocurrió el accidente. En las imágenes se observa cómo el camión pierde la estabilidad mientras avanza por la vía Bogotá–La Calera y, en cuestión de segundos, termina volcándose hasta quedar atravesado sobre la calzada, bloqueando por completo los dos carriles. Además, en redes sociales también se observa que del vehículo sale un líquido que se extiende sobre la vía, el cual podría corresponder a parte de la carga que transportaba el camión al momento del accidente.

Según explicaron las autoridades, el camión continúa ocupando ambos carriles, razón por la cual es necesario mantener el cierre total de la vía mientras se realiza el proceso de recuperación del vehículo. Hasta el momento, tampoco han informado las causas que originaron el volcamiento del camión ni han entregado un reporte oficial sobre personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co