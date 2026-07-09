Vía Bogotá-La Calera | Videos del momento en el que camión se volcó sobre la carretera

En la mañana de este jueves 9 de julio se presentó un accidente de tránsito en la Bogotá-La Calera, kilómetro 4, que mantuvo cerrada la carretera que conecta la capital de Colombia con este municipio de Cundinamarca. En videos de cámaras de seguridad, además de grabaciones de ciudadanos se puede ver el momento en el que un camión se volcó sobre la vía y el después cuando la mercancía que traía se derramó sobre el pavimento.

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Sobre las 11:50 de la mañana, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que el vehículo ya había sido levantado, por lo que se restableció la movilidad en la zona. Unidades de bomberos llegaron hasta el lugar para hacer la remoción de los residuos para habilitar la vía.



Así levantaron camión volcado en Vía La Calera

“Finalizan labores de remoción de líquidos en la vía Bogotá - La Calera con km 4. Se restablecen las condiciones de movilidad en el corredor vial. Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico”, informó la Secretaría de Movilidad. Un agente de Movilidad dijo que “al momento se va a realizar bypass, se habilita sentido La Calera-Bogotá.

Jhon González, subsecretario de Gestión de la Movilidad de Bogotá, manifestó que, “siendo mediodía, informamos desde el Centro Estratégico de Movilidad que ya se encuentra habilitado el corredor de La Calera en el kilómetro 4. Se retiró el vehículo y se siguen haciendo actividades de limpieza en el corredor. Nuestro grupo guía, agentes civiles de Tránsito y Transporte, la seccional de Tránsito y Transporte, la concesión vial y los bomberos habilitaron el corredor”.



Momentos previos al levantamiento del camión, María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, indicó que “se produjo el volcamiento de un tractocamión de grandes dimensiones, que generó el cierre total de la vía en el kilómetro 4, Vía La Calera. Ya están nuestros equipos en territorio; agentes, policías y guías, así como la ambulancia haciendo la gestión de vida y estamos esperando la grúa especial para poder mover este tractocamión. En el entretanto, nuestra recomendación es que como vías alternas usen la carrera Séptima y la autopista Norte”.



Hasta el momento se desconoce las causas del accidente de Tránsito.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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