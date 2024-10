Joven que usó carro de tía para robar en norte de Bogotá mintió: este video lo delataría

Un sujeto capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá utilizaba el vehículo de su tía para cometer robos en diferentes puntos de la capital de Colombia.

>>> Más sobre el caso: Aparecen más víctimas de sobrino ladrón que usaba carro de su tía para delinquir en Bogotá

Este señalado ladrón dijo en Noticias Caracol en vivo que llevaba poco tiempo realizando los actos delictivos. Sin embargo, luego del informe del Ojo de la noche, varias personas se acercaron a las autoridades con una serie de videos que demostrarían cómo este hombre, en compañía de su cómplice, venía robando desde, por menos, hace tres meses. Además, las víctimas interpusieron las respectivas denuncias.

#OjoDeLaNoche | Aparecen más víctimas de sobrino ladrón que usaba carro de su tía para delinquir en Bogotá



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/9iIo7BGMfI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 3, 2024

En una de las grabaciones se ve a los delincuentes rompiendo el espejo lateral de un carro para robar las pertenencias de los ciudadanos. Luego del hurto, los hampones se subieron al que sería el carro de la tía del joven y emprendieron la huida.

“Cada acción tiene consecuencias y son malas”, dijo el ladrón - Noticias Caracol

Publicidad

¿Cómo fue la captura del sobrino?

La detención del muchacho ocurrió en las últimas horas. Luego de que estos ladrones rompieran el espejo de un carro y salieran huyendo en el vehículo de la tía, chocaron contra un separador del carril de Transmilenio y se volcaron sobre la vía. Unidades de la Policía Nacional llegaron hasta la zona y en el baúl del automotor se percataron de la presencia de objetos personales de otras víctimas.

Tía le dio paliza a su sobrino por robar

En medio de la captura, la tía del joven llegó hasta el lugar y le reclamó por haber usado su carro para delinquir, pues creía que su sobrino lo utilizaba para trabajar en aplicaciones de transporte.

Publicidad

La tía le propinó una golpiza frente a la mirada de los policías, mientras su sobrino ladrón se encontraba esposado en el piso.

El delincuente dijo estar arrepentido por el hecho - Noticias Caracol

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, el joven dijo que se sentía arrepentido por sus actos y que “cada acción tiene consecuencias y son malas”.

El sujeto indicó que “el carro llevaba pocos días con ella (la tía) y me habían dado la confianza de sacarlo y darle la vueltica. No hace mucho me dedico a esto”.

Incluso, relató cómo su cómplice logró escapar de las autoridades de Bogotá: “Era un amigo mío, él se bajó del carro y los patrulleros se me pegaron a mí. Entonces, lo perdieron de vista a él”.

Publicidad

Este señalado delincuente, que al parecer mintió porque llevaría robando varios meses, fue trasladado a la URI de La Granja, donde fue procesado por la Fiscalía General de la Nación.

>>> Le puede interesar: Habla ladrón que usaba carro de tía para robar en Bogotá: "No hace mucho me dedico a esto”