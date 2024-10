Aparecen más víctimas de sobrino ladrón que usaba carro de su tía para delinquir en Bogotá

Luego de que las autoridades detuvieran a un sujeto que usaba el carro de su tía para delinquir en Bogotá, aparecieron nuevas víctimas a las que el delincuente habría robado.

>>> Más sobre el caso: Tía de ladrón en Bogotá le pegó a su necio sobrino frente a la Policía, tras ser capturado

La Policía Nacional había invitado a la ciudadanía que habría sido hurtada por este hombre para que fueran a la URI La Granja, identificaran sus pertenencias y pusieran la respectiva denuncia en contra de él.

Este hombre, junto a un cómplice, rompían vidrios de carros para robar las pertenencias de las personas. Sin embargo, los ciudadanos alertaron a la Policía Metropolitana luego de que cometieran una de sus fechorías y uno fue detenido.

Publicidad

Así capturaron a ladrón en Bogotá

Las autoridades detuvieron al ladrón, después de que este chocara el carro de su tía contra un separador del carril de Transmilenio, y se dieron cuenta de que dentro del vehículo había pertenencias de otras personas a las que había robado.

En medio de la persecución, este sujeto se volcó sobre una vía de la localidad de Suba y su cómplice consiguió escapar.

Publicidad

La tía le pegó tremenda paliza a su sobrino por ladrón

La tía del criminal llegó hasta el sitio y le reclamó a su sobrino por utilizar su vehículo para delinquir, pues creía que este lo usaba para trabajar en aplicaciones de movilidad.

La tía, además de reclamar, le propinó varios golpes a su malcriado sobrino ante la mirada de la Policía Nacional por usar su propiedad para cometer robos en Bogotá.

El joven ladrón habló en Noticias Caracol en vivo sobre lo sucedido y sostuvo que estaba arrepentido por lo que hizo: “Cada acción tiene consecuencias y son malas”.

El criminal detalló que “el carro llevaba pocos días con ella (la tía) y me habían dado la confianza de sacarlo y darle la vueltica. No hace mucho me dedico a esto”.

Publicidad

Incluso, el delincuente narró cómo su cómplice logró escapar de las autoridades de Bogotá: “Era un amigo mío, él se bajó del carro y los patrulleros se me pegaron a mí. Entonces, lo perdieron de vista a él”.

>>> Le puede interesar: Habla ladrón que usaba carro de tía para robar en Bogotá: "No hace mucho me dedico a esto”