SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MINEROS EN ANTIOQUIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN

BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La mujer detrás de las infiltraciones a seguridad presidencial: este era su rol, según la Fiscalía

La mujer detrás de las infiltraciones a seguridad presidencial: este era su rol, según la Fiscalía

Con ayuda de dos militares, la mujer logró acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto, y a estar en operativos del tercer anillo de seguridad de la Presidencia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de sept, 2025
Luisa Fernanda Salgado infiltrada en reuniones de carácter reservado.

