Ladrón en Kennedy atacó y mordió a una mujer para robarle el celular: todo quedó grabado

Un violento robo en una vía pública de la localidad Kennedy, occidente de Bogotá, quedó grabado por cámaras de seguridad. Un delincuente le propinó una golpiza a una ciudadana con el fin de quitarle el celular. Los hechos ocurrieron en la tarde del 21 de octubre.

El video muestra el momento en que el criminal sorprendió por la espalda a la víctima, quien intentó evitar el hurto, y la botó al piso mientras la golpeaba.

El hampón, que se movilizaba en bicicleta, se abalanzó sobre la mujer, la mordió y le dio puños, sin darle oportunidad de defenderse.

Luego de cometer la agresión, el delincuente consiguió robarse el teléfono de la ciudadana, tomó su bicicleta y huyó del lugar.

"No me decía nada, sino que me mordió": víctima de robo en Kennedy

La ciudadana se levantó del piso e intentó perseguir al criminal, pero este escapó a bordo de su vehículo. La mujer le dijo a la emisora Blu Radio que “él me pegó y me mordió. Me botó al suelo, no me decía nada, sino que cogió y me mordió”.

Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no se han pronunciado en torno al hecho y se desconoce el estado de salud de la víctima de este robo.

Delincuente en bicicleta está atacando mujeres en Kennedy

De otro lado, se conoció que un sujeto a bordo de una bicicleta está atacando mujeres en la localidad de Kennedy. El familiar de una de las víctimas denunció que el peligroso criminal arremetió contra su esposa con un arma cortopunzante.

"Mi esposa iba para donde un familiar y pues se paró en la ciclorruta para hablar con una prima y el individuo venía ahí, sacó el cuchillo y se lo lanzó de una vez", dijo José Triana, esposo de la mujer atacada, en City Noticias.

El hombre contó que su compañera sentimental no sintió nada en el momento del ataque, sino minutos después, cuando comenzó a sufrir un fuerte dolor en la espalda. La puñalada por poco le perfora un pulmón.

"Estamos tratando de ubicarlo porque puede hacerlo con otra persona. Este tipo es un psicópata, puede matar a cualquier persona porque está acostumbrado a hacer eso y tiene algún problema en contra de las mujeres porque no le veo ninguna otra causa", indicó José Triana en el canal CityTV.

Por último, Triana denunció que "ese tipo ya ha atentado contra varias mujeres. A una señora le pegó una puñalada en el bolso y se la pasa robando celulares en el sector. El tipo está acostumbrado a hacer eso".

Los habitantes de Kennedy les piden a las autoridades celeridad, pues las mujeres de la localidad viven con temor a que este delincuente en bicicleta las aborde en la calle y las ataque.

