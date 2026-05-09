Centro comercial Nuestro Bogotá se pronuncia tras muerte de joven de 29 años en un ascensor

La muerte de un joven el pasado viernes al interior del centro comercial Nuestro Bogotá, en la localidad de Engativá, ha generado conmoción por parte de las autoridades y de la administración del establecimiento, que emitió un comunicado oficial tras conocerse el hecho.



De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la patrulla de vigilancia fue alertada hacia las 8:30 de la mañana sobre una situación que involucraba a una persona dentro del centro comercial.

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Al llegar al lugar, los uniformados hallaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 29 años sin signos vitales al interior de un ascensor de un restaurante del complejo.

La víctima, según la misma información, trabajaba en uno de los restaurantes ubicados dentro del centro comercial, El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.



Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del joven fallecido y señalaron que será Medicina Legal la entidad encargada de determinar las causas de la muerte.



¿Qué dijo el centro comercial?

Tras lo ocurrido, el centro comercial Nuestro Bogotá emitió un comunicado en el que se refirió al caso y expresó su posición frente a los hechos.



“Una persona que se encontraba en uno de los restaurantes que operan dentro del Centro Comercial Nuestro Bogotá sufrió un evento al interior del local”, señaló la administración.

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El centro comercial indicó además que, al tener conocimiento de lo sucedido, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades competentes para facilitar el desarrollo de las investigaciones.

En su comunicado, la administración de Nuestro Bogotá también hizo referencia al funcionamiento de los equipos de transporte vertical del centro comercial, señalando que estos no habrían estado involucrados en el hecho.

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“El Centro Comercial Nuestro Bogotá aclara que el incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de sus equipos de transporte vertical (ascensores o escaleras eléctricas), e informa que estos reciben un mantenimiento profesional y riguroso de manera periódica”, indicó la entidad.

La administración agregó que, por respeto a la familia del joven fallecido y mientras avanzan las investigaciones, no entregará información adicional sobre el caso y que los detalles serán establecidos por las autoridades competentes.

Las autoridades de Bogotá continúan con el proceso de verificación de los hechos ocurridos al interior del centro comercial. Se espera que, una vez Medicina Legal entregue el dictamen correspondiente, se pueda establecer con mayor claridad la causa de la muerte del joven trabajador del establecimiento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co