Las revelaciones de la nueva pista clave en caso Natalia Villalba, mujer hallada sin vida en Bogotá

Las autoridades tienen en sus manos una pista clave para completar el rompecabezas que compone la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer que fue encontrada sin vida dentro de una maleta que fue abandonada en un apartamento en el norte de Bogotá. Se trataría de la bitácora llevada por el personal de seguridad de este sector, que daría cuenta de más personas de interés para la investigación. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, señaló que los primeros indicios del caso apuntarían a un asesinato.



El hallazgo fue reportado el lunes 22 de junio, cuando una mujer del personal de limpieza del edificio, ubicado en la localidad de Chapinero, ingresó al apartamento ante la falta de respuesta de los inquilinos. Dentro de la vivienda encontró la ducha del baño abierta y una maleta plateada, en la que se hallaba el cuerpo sin vida de la modelo, oriunda de Cúcuta. Este día justamente terminaba el tiempo de estadía en el apartamento que fue rentado por Villalba.

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La minuta: pieza clave de la investigación de Natalia Villalba

La bitácora que llevaba el personal del edificio Morph, lugar de los hechos, da cuenta de entradas y salidas de visitantes al apartamento donde se quedaba Villalba, que estaba ubicado en el séptimo piso de la estructura. El registro muestra que alrededor de 15 personas estuvieron en la vivienda entre el 3 y 17 de junio. Sin embargo, hay dos visitas que llaman la atención de las autoridades.

Los dos extranjeros: ¿qué ha ocurrido con ellos?

La minuta de la empresa de seguridad dejó consignada la visita de un ciudadano estadounidense, quien visitó a la mujer el pasado 3 de junio y permaneció con ella en el apartamento durante cuatro días. Por otro lado, salta a la vista lo que sería la última visita a Villalba por parte de un ciudadano británico, quien estuvo en la vivienda el pasado 17 de junio. Este hombre solo permaneció en el sitio durante tres horas, pero las imágenes que dejó su estadía levantan sospechas. Y es que este hombre fue grabado por una cámara de seguridad del conjunto cuando caminaba con varias bolsas en la mano en uno de los pasillos del conjunto residencial.



La Fiscalía General de la Nación le solicitará a Migración Colombia información sobre este ciudadano extranjero, mientras que los investigadores intentan identificar a las otras 13 personas que ingresaron al apartamento de Villalba, cuyo cadáver habría permanecido dentro de la maleta durante cuatro días. Su cuerpo sigue en Medicina Legal, donde los encargados avanzan en los exámenes forenses para determinar la causa de su muerte. Se estima que sus restos serán entregados este 24 de junio a su familia.



Pero hay un elemento clave que hace falta en la investigación, que todavía no ha sido encontrado y no estaba entre sus pertenencias en el apartamento: el celular de Natalia.

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María Paula Rodríguez Rozo

Con reportería de Julián Ríos

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