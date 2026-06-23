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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Los principales sospechosos del caso de Natalia Villalba y los recorridos que hicieron en Bogotá

Los principales sospechosos del caso de Natalia Villalba y los recorridos que hicieron en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán dijo que los indicios iniciales de este suceso apuntarían a un asesinato.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de jun, 2026
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El tiempo corre y las autoridades van tras las pistas para establecer qué pudo ocurrir con Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años que fue encontrada sin vida dentro de una maleta abandonada en un edificio en el norte de Bogotá este 22 de junio. Una vez se dio aviso de este macabro hallazgo, se adelantaron los actos urgentes para recoger elementos que podrían sumar a la investigación. De momento, la visita de dos hombres extranjeros a este lugar levanta sospechas por sus recorridos.

Villalba fue encontrada por el personal de aseo del edificio Morph donde se estaba hospedando, ubicado en la localidad de Chapinero. Y es que este lunes 22 de junio finalizaba su tiempo de estadía en el lugar. Información oficial indica que una trabajadora ingresó al apartamento tras no recibir respuesta de quien estaba adentro de esta vivienda, ubicada en el séptimo piso de la estructura. Fue en el baño donde encontró la inquietante escena: la ducha estaba abierta y allí estaba una maleta de color plateado. Dentro estaba el cuerpo de la mujer, oriunda de Cúcuta.Una vez se dio aviso a las autoridades, agentes del CTI de la Fiscalía hallaron en la vivienda sus pertenencias personales junto a dos pasaportes de la víctima; uno de ellos estaba vencido y otro estaba todavía vigente y tenía sellos de viajes a España.

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De manera preliminar, se había conocido que la mujer habría ingresado acompañada por un hombre estadounidense. Pero la investigación mostró más detalles y reveló el paso de este y otro ciudadano extranjero. Además, se pudo conocer que Natalia Villalba habría ampliado su estadía en este apartamento del norte de Bogotá.

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Los recorridos y fechas de estadía de los extranjeros

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran la entrada y salida de un hombre extranjero, oriundo de Texas (Estados Unidos), cuyo nombre no ha sido revelado oficialmente y que habría estado en este apartamento entre el 3 y 7 de junio.Unos días más adelante, el 17 de junio, quedó registro de la entrada de un ciudadano británico, quien se fue al siguiente día. De hecho, las autoridades señalan que este hombre es visto en videos cuando lleva unas sábanas a la zona de lavandería.

Las autoridades avanzan en la investigación para poder establecer tiempo, modo y circunstancia de la muerte de Natalia Villalba. El alcalde Carlos Fernando Galán dijo que los indicios iniciales apuntarían a un homicidio. Desde la administración distrital, el mandatario señaló que ha estado apoyando al CTI para que se aclare lo sucedido con la mayor brevedad posible.

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María Paula Rodríguez Rozo
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