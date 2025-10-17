Cierran importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá: fechas y alternativas

Las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúan su avance con la ejecución del viaducto sobre la avenida Caracas. Debido a las actividades relacionadas con el futuro medio de transporte desde este viernes 17 de octubre una estación de TransMilenio parará su operación de manera temporal.

"Para minimizar las afectaciones y garantizar una adecuada orientación a los ciudadanos, se implementarán medidas operativas y de información, incluyendo la presencia de personal de apoyo en la zona y en estaciones cercanas, que brindarán acompañamiento y resolverán inquietudes de los usuarios durante el tiempo que dure la intervención", se lee en un comunicado de la Empresa Metro de Bogotá.

¿Cuál estación de TransMilenio cerrará por obras del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro y TransMilenio anunciaron que la estación afectada por las obras será la Temporal Calle 34. "Será necesario realizar el cierre total y de forma temporal, de la estación desde el viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:00 p. m. hasta el lunes 20 de octubre de 2025 a las 4:30 a. m.", explicaron.



Durante este periodo de cierre anunciaron que los servicios habituales que tienen parada en la estación se trasladarán transitoriamente a las estaciones Calle 45 – Américas Schooll Way y Calle 22. "Adicionalmente, se mantendrán los cierres nocturnos programados de lunes a jueves, en el horario comprendido entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m., para continuar con las obras necesarias sin afectar el servicio diurno", agregaron.



Cierre de importante vía por obras en Estación 3 del Metro de Bogotá

El distrito y la Empresa Metro informaron sobre cierres viales y nuevas fases en la que sería la Estación 3 del sistema. "Para continuar con su desarrollo, el concesionario Metro Línea 1 informó que realizará el izaje de la cubierta metálica y las pasarelas de conexión en la nave central de la Estación 3, a partir de la tercera semana de octubre", se lee en un comunicado de la Empresa Metro de Bogotá. La compañía y el distrito informaron sobre los cierres viales que afectarán a vehículos y peatones en las zonas de obra de esta estación.

La Avenida Villavicencio y la Carrera 81g serán los corredores viales más afectados por las obras que se harán en la futura Estación 3 del Metro de Bogotá. "Para garantizar la seguridad de la operación y de quienes transitan por la zona, será necesario realizar un cierre total" de estas dos vías. Estos se darán en el horario comprendido entre las 11:30 p. m. y las 3:30 a. m., durante los días que se adelante la actividad.



¿Cómo será la Estación Central del Metro de Bogotá, la más grande de la Línea 1?

Además de la construcción de las vigas y los rieles por donde pasarán los trenes, también se adelantan las construcciones de las 16 estaciones que comprenderán la Línea 1 del Metro de Bogotá. De estos lugares hay uno que llama más la atención, al revelarse que será la estación más grande e importante en materia de conexión de todo este sistema inicial de transporte. Se trata de la catalogada como "Estación Central".



De acuerdo con información de la Empresa Metro de Bogotá, la "Estación Central", comúnmente denominada la Estación 13, estará ubicada sobre la Avenida Caracas, entre la calle 24 y 26. Según datos compartidos por Caracol Radio, la estación tendrá una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados.

"Todas las estaciones contarán con arquitectura bioclimática, lo que significa que se minimizará el uso de los sistemas de aire acondicionado, reduciendo los costos operativos. Además, deberán cumplir con los requisitos para la certificación Bogotá Construcción Sostenible. Se incluirá sistema para recolección de aguas lluvias para reutilizar en todas las estaciones", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

