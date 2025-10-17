En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
DELCY RODRÍGUEZ
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cierran importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá: fechas y alternativas

Cierran importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá: fechas y alternativas

El cierre de la estación de TransMilenio será temporal por algunas actividades en las obras del Metro de Bogotá. Conozca las fechas del cierre y las alternativas para la movilidad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Cierran importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá: fechas y alternativas
La estación afectada se encuentra en la Avenida Caracas.
Metro de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad