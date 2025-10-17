Revelan video del momento exacto cuando hombre cayó con su camioneta en caño de Bogotá y se ahogó

Este lunes festivo, 13 de octubre de 2025, en medio de una tarde marcada por lluvias persistentes en Bogotá, se produjo un accidente en la Transversal 54 con Calle 114 que terminó con la vida de un hombre de 85 años identificado como Mario Rodríguez Jácome, oriundo de Santander, residente de la capital y conocido por su carácter jovial y por su gusto por contar chistes. Rodríguez, hincha del Atlético Bucaramanga, había renovado su licencia de conducción seis meses antes, aprobando todos los exámenes médicos requeridos que lo habilitaban como conductor idóneo, sin embargo, fue víctima de un grave siniestro.

Noticias Caracol habló con familiares del fallecido, quienes explicaron que ese día, luego de almorzar con su hermana, la llevó a su casa en su camioneta. Ambos vivían cerca en el sector del barrio Alambra. Después de dejarla, emprendió el camino de regreso. Sin embargo, cuando intentó retornar a su vivienda, el fuerte aguacero que caía sobre la ciudad inundó varias vías, lo que habría contribuido a su desorientación. Según las autoridades, en algún punto tomó una calle equivocada que lo condujo hasta una vía destinada para bicicletas, la cual se encontraba completamente anegada.

Las condiciones climáticas no solo afectaron la visibilidad, sino que también aumentaron el nivel del caño que corre junto a la vía. La falta de señalización o barreras físicas habría sido un factor clave para que Rodríguez no advirtiera que se encontraba transitando por una zona de alto riesgo.



Aparece video del momento exacto de la caída y desorientación del hombre de 85 años

Noticias Caracol conoció en las últimas horas un video en el que se logra observar el momento exacto cuando Rodríguez se desvía de la carretera transitada. La camioneta va lento tras varios vehículos y el registro de la grabación marca casi las seis de la tarde del 13 de octubre. En el metraje se ve que el hombre toma la vía equivocada, de las bicicletas, y, tras andar pocos metros, se desliza por la entrada de un caño, donde el agua arrastró su vehículo varios metros hasta quedar atascado bajo un puente peatonal en el sector de Puente Largo, al norte de Bogotá.



Antes de que el agua cubriera completamente la camioneta, Rodríguez logró comunicarse con su hermana. “Cogí un hueco, se me está llenando el carro de agua, por favor ayúdenme”, le dijo, sin saber que había caído en un canal de aguas lluvias. La hermana, al recibir la llamada, alertó de inmediato a su hijo, quien junto con su novia salió en búsqueda del vehículo. Recorrieron el área, pero no encontraron señales de la camioneta ni del conductor.

#Colombia | Tras una semana del accidente donde Mario Rodríguez, de 85 años, murió tras caer a un caño con su vehículo al norte de Bogotá, su hija narró los dolorosos momentos que atravesaron. Noticias Caracol obtuvo un video en el que se observa el momento del siniestro. pic.twitter.com/RmUHVFauOd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 17, 2025

De acuerdo con los familiares, en entrevista con este canal, fue un repartidor a domicilio quien ofreció la primera pista sobre lo sucedido. Según relató la hija de la víctima, Carolina Rodríguez, este joven volvió al lugar y les explicó que había visto un vehículo hundiéndose en el caño. “Yo acabo de llegar del CAI e hice un video porque vi un carro que se estaba hundiendo, pero creo que en el video el carro ya no se veía. Se hundió muy rápido. Él les dijo: ‘Yo fui al CAI pero no me pusieron atención’”, comentó Carolina.



La búsqueda por parte de los organismos de emergencia comenzó más tarde. La hija del fallecido llegó al lugar pasadas las siete de la noche y para ese momento todavía no había presencia de las autoridades de rescate. A las 11 de la noche fue hallado el vehículo, parcialmente sumergido. El operativo para extraer la camioneta se extendió hasta la 1:30 a. m., ya que las condiciones del terreno dificultaban las labores debido al barro y la corriente.

Carolina relató que su padre habría intentado salir del vehículo, pero no lo logró. Fue encontrado atrapado en el asiento trasero. “Yo creo que mi papá no se dio cuenta que terminó en el caño. Realmente lo que le dijo a mi tía es que había cogido un hueco, pero ya cuando se empezó a llenar el carro de agua, pidió ayuda”, contó. Por su parte, la familia del adulto mayor expresó su preocupación por la falta de señalización en el área y cuestionó la demora en la llegada de los equipos de rescate. “No quiero que le vuelva a pasar a nadie más, por eso la hago (la entrevista)”, dijo Carolina, al referirse a su decisión de dar su testimonio.

Mario Rodríguez Jácome había enviudado siete años atrás y desde entonces había mantenido una vida independiente. Aunque jubilado, continuaba administrando sus bienes inmuebles y, según su hija, gozaba de buena salud. “No se tomaba una pastilla para nada”, afirmó. La última renovación de su licencia de conducción, seis meses antes del accidente, fue aprobada sin observaciones. Su familia lo describió como una persona trabajadora y muy apegada a los suyos.

Según los reportes preliminares, el accidente se produjo hacia las seis de la tarde y se indicó que la Secretaría de Movilidad acompañó el operativo de rescate, cerrando vías cercanas para facilitar el trabajo del Cuerpo Oficial de Bomberos, que desplegó drones, cámaras térmicas y personal especializado en rescate acuático. A pesar de los esfuerzos, el hombre fue encontrado sin signos vitales.

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que ese lunes festivo se registraron precipitaciones de diversa intensidad en varias zonas de la ciudad. Las localidades más afectadas fueron Usaquén, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Usme y Suba. En esta última ocurrió el accidente. La entidad señaló que hubo afectaciones menores por encharcamientos y que sus equipos, junto con los bomberos y otras entidades distritales, atendieron los reportes recibidos. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ni emergencias graves en sus comunicados iniciales.

El aumento de las precipitaciones se enmarca dentro de la segunda temporada de lluvias que afecta a la capital entre octubre y diciembre, periodo en el que, debido al fenómeno de La Niña, las lluvias pueden aumentar entre un 25 % y un 60 %, especialmente en el sur y el occidente de la ciudad. Hay que destacar que la investigación por el accidente continúa, mientras las autoridades distritales revisan los procedimientos y las condiciones de las vías en zonas de riesgo durante la temporada invernal.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.