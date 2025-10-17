En vivo
Noticias Caracol
BOGOTÁ
Revelan video del momento exacto cuando hombre cayó con su camioneta en caño de Bogotá y se ahogó

Noticias Caracol conoció la grabación de las cámaras de seguridad en las que se ven los segundos del accidente donde falleció el hombre de 85 años, identificado como Mario Rodríguez Jácome.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
