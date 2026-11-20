Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el norte de Bogotá, donde un comerciante fue víctima de un robo a mano armada en el sector de Unilago, ubicado en la localidad de Chapinero. El atraco ocurrió durante la tarde del miércoles 18 de noviembre, cuando dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y, mediante amenazas con armas de fuego, intimidaron a uno de los hombres que estaba dentro del local para despojarlo de sus pertenencias.



Así ocurrió el robo en Unilago, Bogotá

De acuerdo con el reporte preliminar, los dos sujetos llegaron al local comercial y amenazaron al comerciante con armas de fuego para cometer el hurto. Una vez consiguieron los elementos, salieron del establecimiento y emprendieron la huida. Los hombres escaparon en motocicletas en las que, al parecer, los esperaban otros sujetos que habrían participado en la fuga.

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El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. Las grabaciones muestran el momento en que los delincuentes ingresaron al lugar y cometieron el atraco, por lo que podrían ser material clave para las autoridades en la identificación de los responsables y la reconstrucción de lo ocurrido.

#BOGOTÁ. La tarde de este 18NOV, se reportó un atraco a mano armada en un local del sector de Unilago, en Chapinero. Dos sujetos armados le quitaron una cadena de oro y otras pertenencias al dueño, y huyeron en moto con cómplices que los esperaban. Cáms/seguridad grabaron el… pic.twitter.com/0UjuFO1vyz — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 19, 2026

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¿Qué se sabe de los responsables del robo?

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso. Tampoco se ha establecido cuánto dinero representa el valor total de los elementos hurtados.

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Este nuevo episodio de inseguridad vuelve a generar preocupación entre comerciantes y trabajadores de sectores concurridos de Bogotá, ante los hechos delictivos que afectan a quienes desarrollan sus actividades en la capital. En Bogotá, los casos registrados de hurto a comercio presentaron una disminución del 3,02 % al comparar el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2025 frente al mismo lapso de 2026. Mientras que en 2025 se reportaron 24.780 hurtos, en 2026 la cifra descendió a 24.031, lo que representa una reducción neta de 749 casos en la ciudad.

María Paula Rodríguez Rozo

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