Colombia se aproxima a los meses más críticos del fenómeno de El Niño y en ciudades como Bogotá, ciudadanos reportan que han sentido un calor atípico durante este mes. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en días pasados que la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) estima en 61 % la probabilidad de que el fenómeno se extienda hasta mayo de 2027.



"Se prevé que el fenómeno comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, con una probabilidad del 79 % de que su intensidad disminuya de muy fuerte a fuerte. Para Colombia, el mes de noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias; sin embargo, con esta actualización, el Instituto prevé que los valores sean inferiores a lo esperado", se lee en un comunicado del Ideam. En Bogotá se han registrado temperaturas máximas de hasta 26 °C.

La subdirectora de meteorología, la coronel Diana Carolina Rueda, explicó en Noticias Caracol las razones para las temperaturas atípicas en la capital colombiana y las áreas cercanas al centro del país que suelen ser más frías. "En este momento noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias, sin embargo, nos encontramos bajo el fenómeno de El Niño y como hemos mencionado en diferentes ocasiones, este hace que las lluvias sean por debajo de lo normal. También hemos reportado altas temperaturas y estos últimos cinco días, específicamente de noviembre, nos han dado un valor de bastante disminución de las precipitaciones a nivel nacional. Bogotá es una de las ciudades afectadas por esa disminución", comenzó explicando la funcionaria.

Publicidad

De acuerdo con Rueda, el fenómeno de "El Niño está directamente enlazado con el incremento de las alarmas o las alertas por incendios forestales. Esto se irá incrementando paulatinamente hasta que llegue al pico. El pico será entre diciembre y enero, meses para los cuales el Ideam ha advertido que este mes de octubre y de noviembre con estas lluvias viene siendo el colchón o viene siendo la última oportunidad de colectar el agua antes del fenómeno en su pico máximo". La funcionaria también explicó que para el 19 de noviembre se tenían 268 municipios con algún tipo de alerta por incendios forestales a nivel nacional.



Mientras que en algunas zonas hay incendios y pocas lluvias, en otros lugares hay inundaciones, ambos efectos tienen relación con el fenómeno de El Niño y al segunda temporada de lluvias. "Recordemos que también tuvimos en el mes de octubre granizadas en Bogotá en el mismo mes en el cual tuvimos reportes de altas temperaturas en el Tolima, Colombia se comporta de manera diferencial y bajo el fenómeno El Niño el impacto final tendrá unas disminuciones en los totales de precipitaciones", indicó.



El mes de noviembre en Bogotá ha estado marcado por las altas temperaturas y las lluvias registradas. El Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, liderado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), tomó estas condiciones a análisis y se encontró con temperaturas cercanas a los 26 °C y precipitaciones que superaron los 40 milímetros.

Publicidad

"En el Consejo, las entidades distritales presentaron y revisaron los avances de las acciones que se vienen desarrollando desde abril de 2026, en el marco de la Circular 06 de 2026. El seguimiento comprende los componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de emergencias, con acciones en sectores estratégicos para el Distrito Capital. Entre los asuntos revisados se encuentran el monitoreo de embalses, fuentes hídricas y disponibilidad de agua; la continuidad de los servicios de energía y otros servicios esenciales; la prevención y atención de incendios forestales; la protección de los ecosistemas y la preparación de los sectores de salud, educación, movilidad y atención de emergencias", aseguró el Distrito en un comunicado.