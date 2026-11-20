Bogotá se sumó al llamado nacional para promover el ahorro de energía ante la llegada del fenómeno de El Niño, que podría afectar las reservas de los embalses que abastecen las hidroeléctricas del país durante los próximos meses. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, invitó a los ciudadanos a adoptar medidas de consumo responsable y contribuir a la meta nacional de lograr que los embalses alcancen el 80 por ciento de su capacidad al finalizar noviembre de 2026.



De acuerdo con el mandatario, el llamado responde a la situación energética del país, en la que confluyen factores como los retrasos en proyectos de generación eléctrica, la disponibilidad de gas para las termoeléctricas y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Galán aclaró que la Administración distrital no tiene facultades para imponer un racionamiento eléctrico obligatorio, pues esa decisión corresponde a las autoridades nacionales. Por ahora, la iniciativa busca incentivar una reducción voluntaria del consumo de energía entre los hogares y demás usuarios de la capital.

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¿A qué hora se recomienda ahorrar energía en Bogotá?

La Alcaldía hizo énfasis en la importancia de disminuir el consumo eléctrico entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., franja en la que se registra el mayor pico de demanda de energía. Según el alcalde, Bogotá y la región Central pueden contribuir a enfrentar la situación energética del país si reducen el uso de electricidad durante estas horas, en las que se concentra una mayor demanda del sistema.

La meta nacional es que los embalses que abastecen las hidroeléctricas lleguen al 80 % de su capacidad al cierre de noviembre. Actualmente, según la información entregada por la Alcaldía, se encuentran entre el 78 % y el 79 %. Alcanzar ese nivel permitiría contar con mayores reservas para afrontar la temporada seca que se prevé entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

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¿Cómo ahorrar energía en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

Para contribuir a la reducción del consumo eléctrico en los hogares, la Administración distrital recomienda adoptar las siguientes medidas:



Apagar las luces cuando no se estén utilizando.

cuando no se estén utilizando. Desconectar los equipos electrónicos que permanezcan sin uso.

que permanezcan sin uso. Aprovechar al máximo la luz natural durante el día.

durante el día. Reducir el uso de electrodomésticos de alto consumo .

. Evitar, en la medida de lo posible, utilizar varios equipos eléctricos al mismo tiempo entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.

Estas acciones buscan promover hábitos de consumo responsable y contribuir al abastecimiento energético del país durante los próximos meses, en medio de las condiciones climáticas previstas por el fenómeno de El Niño.

María Paula Rodríguez Rozo

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