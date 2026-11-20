La Personería de Bogotá le tomó el tiempo y el pulso al servicio de las ambulancias, atendido por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría Distrital de Salud, y reveló alarmantes cifras sobre los tiempos de espera en distintos casos de imprevistos en materia de salud. Entre la falta de disponibilidad de vehículos, largos tiempos de espera y la priorización de pacientes de accidentes sobre otros casos, hacen parte de los hallazgos que muestra el informe. El análisis abordó 253.842 servicios.



El personero Andrés Castro Franco insiste a la Secretaría de Salud que trabaje en un protocolo más claro que dé garantías sobre el derecho de acceso a la salud y condiciones más equitativas para los usuarios de la ciudad. “Hemos recibido muchas quejas de personas afectadas y por eso vamos a continuar haciendo esta clase de seguimientos”, afirma Castro. Por otro lado, el Distrito anunció en octubre de este año que está trabajando en la definición de estos estándares, aunque —advierte la Personería— todavía no hay una fecha definida para su implementación.

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¿Cuáles son los tiempos de espera por una ambulancia en Bogotá?

Si bien el tiempo de espera mejoró entre 2024 y 2025, todavía hay minutos pendientes por recortar en pro de mejorar la atención del CRUE. El promedio de llegada pasó de 24,6 minutos a 22,7 el año pasado, pero “las demoras prolongadas persisten”. El 26,6 % de los servicios (31.146) tardaron más de media hora en llegar al lugar de la emergencia. Hubo 3.200 que demoraron más de una hora. La Personería advierte en su informe que los heridos en accidentes están recibiendo la atención más rápida, pero los usuarios con casos de salud mental y amenazas de suicidio pasan por las demoras más largas.

“En 2025, el 51,2 % de estos pacientes recibió una ambulancia en menos de cinco minutos. En contraste, solo el 4,7 % de las personas con paro cardiorrespiratorio fue atendido en ese mismo tiempo”, dice. En otras palabras, una persona herida por un siniestro vial tiene 11 veces más probabilidades de recibir una ambulancia en cinco minutos que una persona que esté sufriendo un infarto. El tiempo de atención tampoco mejora para víctimas de accidente cerebrovascular, ya que un 25,3 % tuvo que esperar más de 30 minutos.

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Pacientes con casos de amenaza de suicidio, los que más esperan

Las cifras compiladas por la Personería demuestran que una gran mayoría de los pacientes con casos de salud mental y amenazas de suicidio tuvieron que esperar más de media hora por una ambulancia; específicamente, el 47,4 % de las personas que padecen un trastorno mental y el 50,5 % de la población que avisó por amenaza de suicidio. En los casos de maltrato, la demora fue aún mayor: el 62,8 % esperó más de 30 minutos y el 15,3 % tuvo que esperar más de una hora.



Usme, la localidad más afectada por el tiempo de espera

El informe también advierte sobre una brecha territorial en materia de acceso a la atención de salud; la zona de la emergencia puede condicionar el tiempo de respuesta. Los sectores más afectados son las regiones periféricas de Bogotá. La localidad de Usme fue identificada como una de las más afectadas. Uno de cada dos pacientes espera más de media hora (equivalente al 49,6 % de los servicios analizados). Las siguientes localidades más afectadas son Bosa, Suba y Ciudad Bolívar.



Otro elemento que advierte el informe de la Personería es cómo la presión en materia de atención de emergencias está recayendo sobre el sector público. Bogotá tiene 944 ambulancias habilitadas: 780 son privadas y 164 son públicas (basado en datos de la Secretaría Distrital de Salud). Pero de esta flota, no todas están disponibles para atender urgencias, porque otras son destinadas al traslado de pacientes entre instituciones.

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María Paula Rodríguez Rozo

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