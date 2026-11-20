Este viernes 20 de noviembre la Autopista Norte tendrá un cierre temporal de una hora debido a un evento público. Lo que se conoce es que será un evento de la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República, y podría contar con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella. El evento tiene como objetivo dar a conocer algunas de las obras y proyectos que se esperan para este importante corredor vial del norte de la ciudad, así como la inversión que ya se ha hecho en los últimos meses.



El cierre de la Autopista Norte, a la altura de la calle 180, está programado entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m. El cierre se dará en el sentido sur - norte. Entre las medidas para manejar el tráfico por el cierre temporal se hará un reversible en la carrera Séptima desde la calle 193. Esto iniciará a las 7:30 a. m. Asimismo, las autoridades dicen que como vías alternas se sugieren la vía Suba - Cota y la vía Chia - Autopista Norte.

"El cierre temporal de la autopista Norte, busca garantizar la seguridad y el desarrollo logístico de un evento programado por parte de instituciones del orden o del Gobierno nacional, en la salida de la capital", explicó la Alcaldía de Bogotá en un comunicado.

Publicidad

Sobre el reversible por la carrera Séptima entre la calle 193 y la calle 245, las autoridades de movilidad explicaron que el "contraflujo busca ofrecer alternativas para la salida de conductores y pasajeros de transporte público hacia municipios de la Sabana como Chía, Cajicá, Ziaquirá, Sesquilé, así como para quienes viajan hacia el norte del país a departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander y otros. El contraflujo o reversible en la carrera Séptima, dejará los dos carriles en sentido único, hacia el norte y hacia la salida de Bogotá".



Noticia en desarrollo...

