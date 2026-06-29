Lo que se sabe sobre el homicidio de un ciudadano en Bogotá, al parecer, a manos de un policía

En la madrugada de este domingo, un hecho ocurrido en una vivienda de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, quedó bajo la lupa de las autoridades. Un patrullero activo de la Policía Nacional fue presentado ante la justicia por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano identificado como Carlos Mora, un caso que es investigado por la Fiscalía y frente al cual la institución aseguró que colaborará con el proceso judicial.



De acuerdo con el más reciente informe de Noticias Caracol, todo sucedió en el interior de una vivienda ubicada en la localidad de Los Mártires. De acuerdo con la información conocida, un video se convirtió en una de las principales piezas que analizan las autoridades para esclarecer lo sucedido.

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Según información obtenida de fuentes oficiales, el uniformado se encontraba asignado a la vigilancia de las instalaciones del antiguo comando de la Policía, ubicadas cerca del lugar donde ocurrió el hecho. En ese momento cumplía su turno de guardia.

La información conocida indica que el patrullero se desplazó hasta una edificación situada a una cuadra del sitio donde debía prestar el servicio. Allí se encontró con Carlos Mora, un hombre que, según vecinos y testigos consultados, era conocido del policía y con quien solía reunirse frecuentemente en esa vivienda.



Los testimonios recopilados señalan que ambos permanecieron durante varias horas compartiendo y departiendo en el inmueble antes de que ocurriera el hecho que hoy es materia de investigación.



El video hace parte de las pruebas que analiza la Fiscalía

Las imágenes de seguridad conocidas por Noticias Caracol muestran el momento en el que ambos hombres conversan dentro de la vivienda. De acuerdo con el reporte, el video es una de las principales evidencias que revisan los investigadores para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

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En las grabaciones, según se observa y como ha sido señalado, aparentemente el patrullero se acerca a Carlos Mora y desenfunda su armamento, que luego habría sido disparada. Sin embargo, las circunstancias exactas de ese momento continúan bajo investigación y serán determinadas por las autoridades competentes.

Lo que sí fue confirmado por la Fiscalía es que Carlos Mora cayó segundos después y que posteriormente falleció a causa de una herida producida por arma de fuego, según quedó consignado en el informe oficial.

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial con la intención de salvarle la vida, pero murió a consecuencia de las lesiones sufridas. Desde ese momento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron los actos urgentes para recopilar pruebas y avanzar en el esclarecimiento del caso.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, una vez se conoció la situación durante la madrugada, uniformados que atendieron la novedad capturaron al patrullero por su presunta responsabilidad en el homicidio.

Posteriormente, la institución emitió un comunicado en el que informó que el uniformado quedó a disposición de las autoridades competentes para responder dentro de la investigación.

Además, indicó que cuando los policías llegaron al lugar encontraron al patrullero con heridas por arma de fuego y que, tras lo ocurrido, "se activaron todos los protocolos institucionales pertinentes".

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En el mismo pronunciamiento, la Policía manifestó que espera que las investigaciones avancen conforme a la ley. "La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por el debido proceso, razón por la cual brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho". Finalmente, la institución expresó su rechazo frente a este tipo de comportamientos y aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

¿Quién era la víctima?

De acuerdo con la información conocida durante la investigación preliminar, Carlos Mora era de nacionalidad venezolana y residía desde hacía cerca de dos o tres años en ese sector de la localidad de Los Mártires.

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Vecinos del barrio lo identificaban porque trabajaba vendiendo comidas rápidas en la zona y porque vivía en la misma vivienda donde ocurrieron los hechos.

Ahora, la Fiscalía y el CTI continúan recopilando pruebas para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes dentro de un caso que ha generado atención en Bogotá y que seguirá bajo una investigación judicial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co