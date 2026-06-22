Los hallazgos del crimen de Natalia Villalba en Bogotá: un británico y un estadounidense, en la mira

En una maleta fue hallado el cuerpo de Natalia Villalba Angarita, una mujer oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, que había reservado desde el 3 de junio una habitación en un edificio de Chapinero, Bogotá. El descubrimiento ocurrió el lunes, justo al finalizar el tiempo de su estadía.



De acuerdo con la información oficial, una trabajadora de servicio ingresó al apartamento al no recibir respuesta de los ocupantes. En el baño, donde la regadera permanecía abierta, encontró la maleta. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación y halló dos pasaportes de la víctima —uno vencido y otro vigente con sellos de viajes a España— junto con sus pertenencias personales.

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Las cámaras de seguridad registraron que entre el 3 y el 7 de junio ingresó al apartamento un ciudadano estadounidense proveniente de Texas. Posteriormente, Natalia extendió su estadía hasta el 21 de junio. Durante ese periodo, el 17 de junio, se registró la entrada de un ciudadano británico, quien abandonó el lugar al día siguiente. Según las autoridades, este hombre aparece en los videos trasladando sábanas hacia la zona de lavandería.

Los expertos forenses trabajan en establecer la fecha exacta de la muerte de Natalia, mediante la recolección de huellas, rastros e indicios, además de la verificación de movimientos en los alrededores del edificio. Estas labores buscan esclarecer el crimen y aportar pruebas que permitan identificar a los responsables.



Crimen de Natalia Villalba y su parecido al de Valentina Trespalacios

Este no es el primer caso de un crimen con características similares. El 22 de enero de 2023 fue asesinada la joven DJ Valentina Trespalacios, hecho por el cual el ciudadano estadounidense John Poulos recibió una condena de 42 años de prisión.



Poulos fue señalado de acabar con la vida de su pareja en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Según la investigación, la golpeó y asfixió, para luego envolver el cuerpo, ocultarlo en una maleta azul y abandonarlo en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, cerca del aeropuerto El Dorado. Este procedimiento quedó registrado en el material fílmico recopilado por la Fiscalía.



El Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 621 asesinatos de mujeres hasta septiembre de 2023. En 2024, la cifra aumentó a 886 feminicidios, reflejando la gravedad y persistencia de la violencia de género en el país.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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