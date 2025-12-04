Duro mensaje de padre de Jean Claude Bossard y lo que dijo de asesino:"Mi vida se me partió en dos"

La noche del miércoles, en la avenida 19 con calle 108, el lugar exacto donde horas antes fue asesinado Jean Claude Bossard durante un intento de hurto, amigos, vecinos y familiares se reunieron para encender velas y dejar flores como homenaje al joven de 29 años. La velatón comenzó hacia las 7:30 p. m. y se convirtió en un espacio para exigir respuestas, expresar el dolor de la pérdida y reflexionar sobre los hechos que llevaron al crimen que estremeció al norte de Bogotá. En medio de ese ambiente silencioso, iluminado por pequeñas luces resguardadas por quienes asistieron, se escuchó la voz del padre del joven, quien entregó un mensaje que reflejó la gravedad del momento.

Al llegar al homenaje, su padre, quien también tiene por nombre Jean Claude Bossard, fue recibido con abrazos y muestras de apoyo. En el centro del círculo formado por allegados se extendió una ofrenda de velas blancas y ramos. El entorno, marcado por la consternación, se convirtió en escenario para que el padre hablara por primera vez ante un grupo de personas tras el asesinato. Con un micrófono, y notablemente afectado, expresó: “Mi vida se me partió en dos, me queda mi hija, gracias a dios, una hija maravillosa. Una hija que quiero muchisísimo, pero se me fue mi gasolina… perdón a todos y gracias”.

El padre también cuestionó la manera en que su hijo perdió la vida y la edad del menor que le disparó. Frente a los asistentes, afirmó: "Esto no puede seguir pasando, yo no quiero que esto le pase a nadie, a ninguno de ustedes, tenemos que cambiar esta sociedad, esta sociedad no puede seguir así”. Luego fue más enfático al referirse al adolescente capturado, a quien se le imputaron los delitos de homicidio, hurto y de porte y tráfico de armas: "El hombre que le disparó, tenía 16 años, y dizque es un 'niño', un niño con un arma no es un niño, es un asesino. Tenemos que empezar por llamar las cosas como son, y aquellos que dicen que es un niño decirles que están equivocados, y lo otro es que lo mataron porque no se dejó quitar el maletín, ¿o sea que la culpa fue mi hijo?, no, la culpa es que no tenemos una Policía con dientes”.



Los asistentes acompañaron sus palabras en silencio. Entre ellos estaba Cristian Madero, mejor amigo del joven, quien también habló con Noticias Caracol para recordar a Jean Claude. En medio del homenaje, describió lo que significaba para él la cercanía con la víctima: "Para mí no era sólo mi mejor amigo, no era sólo mi padrino de bodas, sino era mi hermano, tengo un hermano mayor y él era mi segundo hermano. Es mi mejor amigo desde que tengo memoria, compartimos muchos hobbies como la aviación, los carros, las motos. Era un chico lleno de vida, que no se puede creer que cumpla 30 años el viernes, y ese día lo vamos a enterrar”.



Más temprano este mismo día, el padre de la víctima habló del recorrido de su hijo el día del crimen. En entrevista con Noticias Caracol relató que habían planeado almorzar juntos. Él le había dicho: "Vamos a almorzar eso de las 10", pero su hijo respondió: "No, yo tengo que ir a la oficina". Jean Claude trabajó en unos “seguros” que debía gestionar y luego almorzó con compañeros cerca de la calle 19. Después emprendió el trayecto hacia su casa, ubicada a escasos metros, donde finalmente fue atacado.

El padre recordó que un compañero de su hijo fue quien lo encontró tras escuchar los disparos: "Uno de los compañeros de él, de seguros, que cuando oyó el ruido y todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso. Salimos inmediatamente al hospital y cuando llegamos él ya estaba muerto. Yo creo que él murió rápidamente, le pegó un tiro en el pecho, eso no dio cuenta para nada".

Bossard también habló de la vida de su hijo y señaló que había estudiado en el colegio alemán de Barranquilla, era administrador de empresas, piloto aficionado, apasionado por el aeromodelismo y las motocicletas de alto cilindraje. Recordó sus recorridos por el país y su decisión de no abandonar Colombia pese a tener doble nacionalidad. Reiteró que su hijo siempre decía: "Yo de aquí no me voy este es mi país esta es mi tierra", y que, como “hincha del Junior de Barranquilla a morir”, insistía: "No no papá mi vida es aquí. Mi vida es en Colombia. Colombia es el país que yo quiero y nunca se fue".

¿Cómo fue el asesinato de Jean Claude Bossard? Así fue el intento de atraco

El asesinato de Jean Claude ocurrió hacia la 1:30 p. m. el martes 2 de diciembre, cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron para robarle sus pertenencias. En el video conocido por las autoridades se observa que uno de los delincuentes lo aborda, intenta quitarle una cadena de oro y su celular, y tras cerca de 28 segundos de resistencia la víctima recibe dos disparos. El joven cayó al piso y minutos después falleció. La Policía reaccionó rápidamente y, a pocas cuadras, un uniformado enfrentó a los delincuentes: abatió al conductor de la motocicleta y aprehendió al menor de 16 años señalado de disparar.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció de inmediato sobre el crimen. En sus redes sociales afirmó: "Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a @SeguridadBOG y a la @PoliciaBogota que avancemos más en la prevención del delito, pues no podemos seguir reaccionando." Posteriormente, en un video añadió que "hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas alertamos a la policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector".

El mandatario explicó que esa motocicleta ya había sido identificada previamente "por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características", y detalló el trabajo que se venía adelantando: "A raíz de esto la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto. Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción. Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos".

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que la reacción policial permitió neutralizar a uno de los responsables y detener al menor herido. Señaló que los "individuos que se desplazaban en una motocicleta intentaron hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, al momento opuso resistencia y los delincuentes le disparan en dos ocasiones. La persona quedó tendida en la vía”. El uniformado agregó que tras el enfrentamiento se incautó un arma de fuego y la motocicleta utilizada para delinquir y confirmó que ambos sospechosos ya habían tenido un enfrentamiento con intercambio de balas con la Policía semanas atrás.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.