JEAN CLAUDE BOSSARD
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Duro mensaje de padre de Jean Claude Bossard y lo que dijo de asesino:"Mi vida se me partió en dos"

Duro mensaje de padre de Jean Claude Bossard y lo que dijo de asesino:"Mi vida se me partió en dos"

En medio de la velatón, que se llevó a cabo en el mismo punto donde mataron al joven en medio de un atraco en el norte de Bogotá, el padre rompió el silencio frente a los amigos y familia del mismo y habló del adolescente de 16 años, imputado por el homicidio.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 4 de dic, 2025
NOTICIAS CARACOL

