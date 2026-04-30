Gobierno rechaza que indígenas emberá usaran niños como escudos humanos y hará denuncia

La comunidad indígena emberá se tomó de manera violenta las instalaciones del Ministerio del Interior, en un acto que el propio Armando Benedetti calificó como un secuestro. A este grave hecho se suma que varios de los manifestantes usaron a niños como escudos humanos para cometer desmanes.

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Fueron varias horas las que transcurrieron durante la toma de los aborígenes. Cerca de unas 1.200 personas, incluyendo servidores públicos, no pudieron salir de las instalaciones del edificio estatal.

Algunos grababan con sus celulares, desde las ventanas, al tiempo que pedían ayuda.



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