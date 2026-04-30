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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Gobierno rechaza que indígenas emberá usaran niños como escudos humanos y hará denuncia

Gobierno rechaza que indígenas emberá usaran niños como escudos humanos y hará denuncia

“Esto no lo admito”, expresó el presidente Gustavo Petro al reaccionar al video compartido por la directora del ICBF, en el que se ve cómo los adultos utilizaron a los menores de edad durante un enfrentamiento con policías en el centro de Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Gobierno rechaza que indígenas embera usaran niños como escudos humanos y hará denuncia
Captura de pantalla

La comunidad indígena emberá se tomó de manera violenta las instalaciones del Ministerio del Interior, en un acto que el propio Armando Benedetti calificó como un secuestro. A este grave hecho se suma que varios de los manifestantes usaron a niños como escudos humanos para cometer desmanes.

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Fueron varias horas las que transcurrieron durante la toma de los aborígenes. Cerca de unas 1.200 personas, incluyendo servidores públicos, no pudieron salir de las instalaciones del edificio estatal.

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Algunos grababan con sus celulares, desde las ventanas, al tiempo que pedían ayuda.

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