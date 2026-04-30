Nuevo incidente en aeropuerto El Dorado por presencia de drones: dos vuelos comerciales afectados

Dos vuelos comerciales de las aerolíneas Latam y Avianca, provenientes de Santiago de Chile y de Cali no pudieron aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por la presencia de un dron, según información de la Aeronáutica Civil. Los hechos ocurrieron a las 5:20 a.m. de este jueves, 30 de abril.

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Las operaciones, de acuerdo con en el organismo encargado del control y regulación de la aviación civil en Colombia, estuvieron suspendidas durante unos 20 minutos mientras se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Al parecer, el dron se encontraba sobrevolando en el sector de Engativá, muy cerca de la terminal aérea.

Aunque hubo suspensión de algunos servicios solo de manera momentánea, la Aerocivil recomienda a "los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios".



A las 5:20 a. m., la @FuerzaAereaCol confirmó la presencia de un dron en cercanías del aeropuerto @BOG_ELDORADO, en el sector de Engativá.

Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 30, 2026

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Cero y van dos: lo que se sabe del dron que paralizó operación de El Dorado

Esta semana otro incidente también había paralizado por unos minutos las operaciones en el aeropuerto internacional El Dorado: el martes 28 de abril en horas de la tarde un sobrevuelo de un dron en cercanías de la terminal aérea obligó a detenerlas durante unos 45 minutos.

Ese día, la Aerocivil informó que antes de las siete de la noche, pilotos, controladores y autoridades detectaron el sobrevuelo de un dron y “ante este hecho, y siguiendo los más estrictos estándares internacionales de seguridad operacional, se procedió a la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para salvaguardar la integridad de las aeronaves y los pasajeros”.

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El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, también se pronunció sobre lo ocurrido en el aeropuerto El Dorado el martes señalando que se activaron los protocolos de "la búsqueda visual y con sistemas anti dron de CATAM, sin encontrar rastros en los sistemas”.

Ante estos hechos, la Aeronáutica Civil recordó a través de sus redes sociales que "el uso indebido de drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación".