Presunta ladrona y estafadora rompió en llanto cuando juez ordenó enviarla a la cárcel

En una audiencia cargada de tensión, la justicia de Bogotá dictó una medida contundente contra una de las bandas más grandes dedicadas a la estafa de venta y compra de vehículos. La escena más impactante fue protagonizada por Luisa Fernanda Torres Vargas, señalada como integrante de la organización, quien rompió en llanto inconsolable al escuchar que su destino inmediato no sería la libertad, sino una celda en la cárcel El Buen Pastor.



Jueza niega detención domiciliaria a presuntos ladrones

Mientras la procesada lloraba frente a la cámara, la jueza de garantías mantuvo una postura imperturbable, cuestionando la falta de empatía de los acusados hacia sus víctimas. "Una actitud absolutamente desprendida, desconsiderada", señaló la togada al negar la detención domiciliaria solicitada por la defensa, argumentando que los procesados no mostraron "ni un ápice de buena voluntad".

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La investigación, liderada por la Fiscalía y la DIJIN de la Policía, reveló una estructura delincuencial meticulosamente organizada. El modus operandi no se limitaba al hurto a mano armada en las calles de Bogotá; la banda contaba con roles definidos para el acopio y almacenamiento de los equipos, los cuales eran posteriormente sacados del país para ser comercializados en el exterior.

Pero el robo de celulares no era el único negocio ilícito de esta red. Según las autoridades, el grupo también operaba un concesionario falso con el que estafaron a ciudadanos entre septiembre y noviembre de 2024. Los relatos de las víctimas fueron fundamentales para la decisión judicial. Uno de los afectados narró cómo entregó su vehículo para un supuesto peritaje tras recibir un adelanto del 10%, solo para no volver a ver su propiedad, valorada en 34 millones de pesos. Otro testimonio desgarrador describió un ataque con sustancias químicas: "Empecé a sentirme muy mareado y empecé a perder el conocimiento... entraron conmigo, me robaron mi computador, mi celular, equipos tecnológicos, plata y tarjetas", relató la víctima ante los uniformados.



¿A qué cárceles fueron trasladados los presuntos ladrones?

Ante la gravedad de las pruebas y la peligrosidad de la banda, la jueza ordenó el traslado de los tres hombres implicados a la Cárcel Modelo, mientras que Torres Vargas deberá cumplir la medida en el centro de reclusión para mujeres El Buen Pastor. Pese a las lágrimas y la resistencia de los procesados, la decisión fue ratificada, aunque los abogados defensores ya han interpuesto recursos de apelación.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL