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Tren de la Sabana y vehículo particular chocaron en Usaquén: esto se sabe

Autoridades atienden el siniestro mientras se intenta establecer las causas del mismo.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Accidente tren de la Sabana
Foto: Video @bogotatransito

En la mañana de este jueves 30 de abril los pasajeros del tren de la Sabana vieron su viaje interrumpido por un peligroso accidente entre el tranvía y un vehículo particular. Al lugar llegaron autoridades y organismos de emergencia para atender la situación que, por ahora, no reporta heridos.

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Los hechos ocurrieron sobre las 8:00 de la mañana, cuando el tren avanzaba en su recorrido por la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, y chocó fuertemente contra un vehículo particular específicamente en inmediaciones de la carrera 9 con calle 222.

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Los primeros reportes indican que, el vehículo particular habría invadido la carrilera del tren, justo cuando este iba a pasar. Esta arriesgada maniobra causó que el tren, que se movilizaba a alta velocidad, no alcanzara a frenar a tiempo y chocara directamente con el carro.

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Este incidente no solo afectó a los pasajeros que se movilizaban en el tren de servicio regional, sino también generó caos en la movilidad del sector mientras las autoridades llegaban para atender la situación. Al lugar de los hechos llegó una ambulancia, Tránsito de Bogotá y un grupo guía para analizar lo ocurrido. Las autoridades se encuentran investigando cuál fue el problema que ocasionó este siniestro y las respectivas responsabilidades.

El funcionamiento del tren de la Sabana se mantuvo en pausa por casi una hora mientras los organismos de emergencia revisaban lo ocurrido. Sobre las 9:07 de la mañana Tránsito Bogotá informó que el tranvía retomó su marcha, mientras el vehículo particular "permanece a la espera de unidad de grúa para ser retirado del punto".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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